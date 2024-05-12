Российские регионы направляют 95 млрд рублей на поддержку многодетных семей

«По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 млрд рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента. Но я думаю, что эта цифра будет меняться», — сказала она на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, добавив, что в 46 регионах РФ уже принята обновленная нормативно-правовая база для указа.
Голикова также указала, что в нацпроект «Семья» войдет новая программа по охране материнства и репродуктивного здоровья. По ее словам, важно выработать ряд мер, чтобы переломить современные репродуктивные установки по рождению первых детей в более позднем возрасте.
Ранее, 23 апреля, премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ продлевает на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. По его словам, на такие цели необходимо свыше 600 млрд рублей дополнительно, а в этом году около 50 млрд рублей.
До этого, 14 марта, в Госдуме предложили расширить льготы для многодетных семей. Так, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили за предоставление скидки не менее 50% на оплату ЖКУ, освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль в собственности семьи и другие преференции.
29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года. Также глава государства предложил в два раза увеличить налоговый вычет за второго и третьего ребенка.