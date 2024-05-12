Российские регионы направляют 95 млрд рублей на поддержку многодетных семей

«По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 млрд рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента. Но я думаю, что эта цифра будет меняться», — сказала она на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, добавив, что в 46 регионах РФ уже принята обновленная нормативно-правовая база для указа.