Маск высмеял работу ФРС США

«Некоторые игроки думают, что, если в Банке заканчиваются деньги, он становится банкротом. Банк никогда не становится банкротом. Чтобы продолжить игру, используйте листки бумаги, чтобы продолжать вести учет банковских операций каждого игрока, пока в Банке снова не появится достаточно денег для продолжения работы. Также банкир может выпустить “новые” деньги на обычных листках бумаги», — говорится в правилах.