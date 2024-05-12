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Маск высмеял работу ФРС США

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы (ФРС) США, выложив на своей странице в соцсети X фотографию правил настольной игры «Монополия».

Источник: AP 2023

На прикрепленном к публикации изображении разъясняется развитие событий в игре в том случае, если банк остается без денежных средств.

«Некоторые игроки думают, что, если в Банке заканчиваются деньги, он становится банкротом. Банк никогда не становится банкротом. Чтобы продолжить игру, используйте листки бумаги, чтобы продолжать вести учет банковских операций каждого игрока, пока в Банке снова не появится достаточно денег для продолжения работы. Также банкир может выпустить “новые” деньги на обычных листках бумаги», — говорится в правилах.

«Вот как работает Федеральный резерв», — написал Маск под изображением.