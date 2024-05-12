Как увеличить капитал на фоне инфляции: 5 акций с потенциалом роста

Часть компаний вполне адаптировались к меняющейся конъюнктуре рынка. Рост цен, который в последние годы наблюдается и в России, и за рубежом, позволил многим компаниям переложить инфляцию на конечного потребителя, тем самым улучшив финансовые показатели бизнеса — рост выручки и прибыли. И именно на эти показатели стоит обращать внимание, в первую очередь, при выборе компании для покупки акций. Если в 2022—2023 годах из-за существенного падения стоимости акций, стоило дешево практически все, и заработать, купив на падении акции, было не сложно, то в 2024 году, сделать это будет не так просто, поскольку многие компании уже сильно выросли в цене и для того чтобы понять, есть ли перспективы вырасти еще, необходимо проводить детальный анализ каждой компании, которую вы планируете добавить в портфель.