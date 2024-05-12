Как увеличить капитал на фоне инфляции: 5 акций с потенциалом роста

Почему именно акции
Последние два года мы наблюдаем серьезный рост ставок — с конца 2022 года в Европе и США, с середины прошлого года и у нас в России, причина данного явления — борьба с инфляцией. Для защиты собственных накоплений в такое время можно рассматривать различные финансовые инструменты. Однако в случае, если есть намерение не просто защитить свои накопления, но и преумножить их, стоит рассматривать покупку акций успешных компаний.
Часть компаний вполне адаптировались к меняющейся конъюнктуре рынка. Рост цен, который в последние годы наблюдается и в России, и за рубежом, позволил многим компаниям переложить инфляцию на конечного потребителя, тем самым улучшив финансовые показатели бизнеса — рост выручки и прибыли. И именно на эти показатели стоит обращать внимание, в первую очередь, при выборе компании для покупки акций. Если в 2022—2023 годах из-за существенного падения стоимости акций, стоило дешево практически все, и заработать, купив на падении акции, было не сложно, то в 2024 году, сделать это будет не так просто, поскольку многие компании уже сильно выросли в цене и для того чтобы понять, есть ли перспективы вырасти еще, необходимо проводить детальный анализ каждой компании, которую вы планируете добавить в портфель.
Акции компаний какого сектора покупать
Прежде, чем покупать акции, важно научиться их фильтровать — понимать, какие компании способны адаптироваться к текущей ситуации и продолжать расти, наращивая свои финансовые показатели. Главное — помнить, что не все компании в турбулентные времена чувствуют себя достаточно уверенно, стоит избегать такие компании, покупка чьих акций несет большие риски.
Выбор сектора напрямую зависит от текущей конъюнктуры. Если выделить топ-3, то это нефтяной сектор, IT-сектор, золотодобывающие компании.
Нефтегазовый сектор
Высокие цены на энергоносители: нефть и нефтепродукты (дизель / бензин). Влияет на это, помимо повышенного спроса, также и ОПЕК+, контролирующая предложение на рынке нефти с целью недопущения падения цен. Например, сейчас цена на нефть марки Brent — в районе $85−90 за баррель. Это достаточно высокий и комфортный уровень цен для стран-экспортеров — если посмотреть на график, то цены в 2020—2021 годах находились на значительно более низких значениях, чем сейчас.
ОПЕК+ — международная межправительственная организация стран-экспортеров нефти, куда входит в том числе и Россия.
На мой взгляд, в ближайшем будущем непростая геополитическая обстановка также будет поддерживать высокие цены на нефть: локальные конфликты на Ближнем Востоке, нарушение цепочек поставок, вероятность дополнительных санкций на ряд стран — все эти факторы вряд ли дадут повод для падения цен до конца текущего года.
На мой взгляд в этом секторе в первую очередь стоит рассматривать «ЛУКОЙЛ». Да, сейчас акции компании торгуются дорого — около 8000 рублей, если смотреть только на котировки. Если же посмотреть на соотношение капитализации компании к прибыли (EV/EBITDA 2024 года 2,2х), которая сейчас находится на рекордных значениях — компания стоит недорого и потенциал роста у компании существенный (свыше 20% на горизонте года). При этом важно понимать, что есть риск падения цен на энергоносители и укрепление рубля, который может изменить инвестиционный кейс компании.
IT-сектор
Если раньше инвесторы делали ставку в основном на «компании стоимости», то сейчас активное развитие получил IT-сектор. Как правило, здесь относительно молодые, но многообещающие компании. В последние годы отечественные компании получили возможность для развития, а также поддержку от государства.
Компании стоимости — компании, которые давно работают на рынке и имеют большую капитализацию. Как правило, для России это компании следующих секторов: нефтегазовый, черная металлургия, банки.
На текущий момент IT-сектор выглядит интересным игроком. Даже несмотря на то, что часть компаний по различным причинам сейчас не платят дивиденды (например, «Яндекс» и Озон).
«Яндекс» — хороший пример. Мы видим это в высоких темпах роста выручки. При этом не исключено, что компания в будущем может начать платить дивиденды, в связи со сменой акционера. Совет директоров МКПАО «Яндекс» принял решение подать заявление на листинг на МосБирже, а также утвердил дивидендную политику. А это даст дополнительную ценность для инвесторов.
Ozon — один из лидеров электронной коммерции в России. Текущие темпы роста компании колоссальные — торговый оборот (GMV) Ozon в 2023 году вырос примерно на 110% год к году. Цель на 2024 — прирост GMV на 70%. Компания растет быстрее, чем рынок электронной коммерции в целом — по данным Росстата, объемы онлайн-продаж у крупных и средних торговых организаций увеличились на 40% за 2023 год. Плюс к отличному росту торгового оборота в 2023 году у компании получилось выйти на стабильный положительный свободный денежный поток и EBITDA. Сильную динамику также показывает сегмент рекламы и финтех направление — около 63% от EBITDA компании, согласно отчету за первый квартал 2024 года.
Группа «Позитив» — лидер кибербезопасности в России. Вопрос защиты данных очень актуальный как в России, так и за рубежом. В отсутствии иностранных конкурентов на российском рынке у компании также большие перспективы. При этом, она не только растет по выручке большими темпами (в 2023 году рост выручки составил 61%), но уже сейчас платит дивиденды своим акционерам совокупный дивиденд за 2023 год составил 99,19 ₽ на акцию (3,4%).
Золото
В прошлом году в мире кратно возрос интерес к такому активу, как золото — и в виде слитков и монет, и в виде открытия ОМС-счетов и покупки акций. Дело в том, что золото считается хорошей защитой от инфляции.
Повышенный спрос на золото наблюдается и со стороны мировых ЦБ. Регуляторы развивающихся стран (Россия, Индия, Китай
И здесь одной из самых интересных компаний для покупки выглядит ЮГК («Южуралзолото»). Несмотря на то, что компания только осенью прошлого года провела IPO, рост стоимости акций уже составил порядка 40%. В перспективе компания может выплатить повышенные дивиденды — за счет высоких цен за золото. Кроме того, на мой взгляд, акции при их текущей цене и цене на золото недооценены до сих пор. Поэтому лучшее решение — отыгрывать рост золота на мировых рынках именно через покупку акций золотодобывающих компаний.
Состав портфеля
В первую очередь, важно помнить, что акции — не для всех. Они дают возможность хорошо заработать, но также несут определенные риски, в том числе связанные с потерями. Именно по этой причине горизонт инвестирования в акции должен составлять от трех-пяти лет. Покупка акций на более короткий срок сопряжена с высокими рисками.
Структура портфеля в акциях всегда остается на усмотрение инвестора. Сейчас оптимальным видится состав, при котором перечисленные сектора являются основой портфеля. При этом важно в каждом секторе не отдавать предпочтение какой-то одной компании, а покупать, например, акции трех-пяти компаний. Диверсификация — основа построения портфеля.
Инвестируя в акции, важно быть гибким — не бояться делать ребалансировку портфеля в зависимости от внешней конъюнктуры.
Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать инвестиционному профилю клиента.