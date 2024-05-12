Британский миллионер проиграл властям ЮАР по делу о затонувшем серебре

Argentum и власти ЮАР договорились урегулировать спор незадолго до вынесения постановления суда. Представитель южноафриканского правительства Джонатан Гулдинг объяснил, что по этой причине он не может сказать, где сейчас находится серебро. Решение суда способно стать прецедентом и повлиять на то, как в дальнейшем будут обращаться с найденными драгоценностями, предположил он. Гулдинг пояснил: каждый обнаруживший клад должен сперва установить первоначального владельца и договориться о возвращении, в противном случае компенсации за его транспортировку не будет.