Выключили из розетки: мировой рынок электрокаров стагнирует

Почему на рынках сложилась настолько негативная динамика? В первую очередь отметим, что электромобили, несмотря на все скидки, акции, государственные стимулы и агрессивное продвижение со стороны самих производителей, остаются дорогим удовольствием, в среднем на 25% дороже бензиновых и дизельных аналогов. Захватывать первичную (10−15%) долю на рынке было легко. Основными потребителями были богатые люди, энтузиасты (особенно фанаты Tesla), а также корпорации, которым хочешь не хочешь надо было достигать целевых показателей ESG. Сейчас нужно завоевывать массового потребителя, а с этим могут возникнуть сложности — люди не готовы платить столько за электромобили. Кроме того, в модельных рядах EV по-прежнему преобладают машины стоимостью $50 тыс. и выше. При этом возможностей «прогнуться» по ценам у производителей минимум, поскольку они и так работают в убыток. Средний электромобиль по-прежнему генерирует около $6 тыс. чистых потерь.