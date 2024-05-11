Умер «один из самых успешных инвесторов всех времен» Джим Саймонс

До того, как стать инвестором, Саймонс занимался математикой. После окончания бакалавриата он за два года получил докторскую степень и пошел преподавать в родной Массачусетский технологический институт, а затем в Гарвард. Позже он начал работать на военных — дешифровал секретные коды для Агентства национальной безопасности США во время войны во Вьетнаме. Но из-за разного отношения к этому конфликту их пути разошлись. В 1968 году он вернулся в академическую среду и возглавил математическую кафедру в университете Стоуни-Брук, которую покинул через десять лет.