Сдержать курс: рублю спрогнозировали ослабление к осени до 95 за доллар

К сентябрю средний курс российской валюты в паре с американской будет колебаться в диапазоне 91−95 рублей, следует из консенсус-прогноза «Известий». Поддержкой ему станут цены на нефть, продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также жесткая политика Центробанка. Тогда как против могут сыграть ужесточение санкций и другие геополитические риски. В летние же месяцы курс будет колебаться вокруг майских значений — около 92 ₽/$ — несмотря на повышенный спрос из-за отдыха за рубежом.
Каким будет курс рубля осенью 2024-го
Российская валюта к началу сентября может торговаться к американской в среднем в диапазоне 91,2−95,3 рубля. Таковы результаты консенсус-прогноза «Известий» на основе ответов экспертов из ведущих финансовых институтов.
В позитивном сценарии курс доллара к рублю к началу осени будет находиться в диапазоне 93−95, оценил аналитик группы «Финам» Александр Потавин. А евро и юаня — 98−102 и 12,6−13,1 рубля за единицу соответственно. Он считает, что на курс окажет влияние ряд факторов: платежный баланс (отражает соотношение экспорта и импорта в стоимостном выражении), ключевая ставка, сделки экспортеров по продаже валюты, а также действия Центробанка и Минфина на открытом рынке.
К концу лета стоит ждать незначительного ослабления рубля — до 94−95 за доллар, 101−102,5 — за евро и 13−13,2 — за юань, согласен начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
— Курс доллара в диапазоне 90−95 рублей выглядит сбалансированно в текущей ситуации. Он учитывает замедление оттока частного иностранного капитала в условиях высоких внутренних процентных ставок и снижения физических объемов экспорта, — считает он.
Но нацвалюта может и сдать сегодняшние позиции, откатившись к отметкам 95−98 за доллар, допустила доцент Финансового университета Светлана Зубкова.
В то же время ряд аналитиков дают и более позитивные оценки: нижнюю границу диапазона по доллару менее 90 рублей прогнозируют в Экспобанке и УК «Система капитал». По доллару диапазон составит 88−94 рублей, евро — 96−102, юаню — 12,2−13, поделился прогнозом ведущий аналитик банка Роман Белевский.
При этом рубль будет достаточно волатильным в ближайшей перспективе, предупредил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Причины — в напряженности с платежами, а также в перманентно возникающих сложностях как с импортными, так и с экспортными операциями. Валютная выручка может поступать с задержкой, из-за чего резко меняется и нацвалюта.
Свой прогноз по курсу рубля в конце апреля также обновил Минэк. В ведомстве значительно ухудшили ожидания по среднему показателю за год — с 90,1 до 94,7 ₽/$. Поскольку в первые месяцы 2024-го нацвалюта торговалась в пределах устойчиво ниже последнего значения, значит, в конце года она еще может ослабнуть.
Какие факторы могут сыграть за и против рубля
Рубль поддержат сохраняющиеся высокие цены на нефть, которые установились в результате эффективных мер ОПЕК+, заявил управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система капитал» Константин Асатуров. Топливо подорожало с $83 за баррель в начале года до $90 в апреле, однако в начале мая снова откатилось.
Кроме того, позитивную роль сыграет продление на год, до 30 апреля 2025-го, указа об обязательной продаже выручки избранными экспортерами, добавил Константин Асатуров. А также — работающий механизм гибких экспортных пошлин, которые помогают сгладить колебания курса.
Сохранение требований к обязательной продаже валютной выручки способствует стабилизации валютного курса, согласилась аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Однако, по ее мнению, эффективность этой меры также будет зависеть от показателей экспорта в денежном выражении: при ухудшении конъюнктуры на нефтяном рынке и сжатии доходов нефтяников, начнут снижаться и объемы продаж иностранных денег внутри страны.
Наконец, рубль положительно отреагирует на сокращение импорта ввиду ужесточения западных рестрикций: чем меньше иностранных денег нужно для закупки товаров за рубежом — тем курс доллара ниже, сообщил Константин Асатуров. Кроме того, ЦБ сохраняет жесткую монетарную политику, что стимулирует компании возвращать деньги в Россию и держать их на счетах под высокие проценты.
Главный же фактор давления на нацвалюту — усиление геополитических рисков и растущее санкционное давление на экспортную составляющую торгового баланса, сказал эксперт. Он пояснил: речь не только о сложностях с проведением платежей, но и об ограничениях против конкретных проектов (таких как «Артик СПГ 2») и экспорта металлов (алюминия, никеля и меди).
Ослаблению рубля также может способствовать спрос населения в сезон отпусков, добавил Роман Белевский из Экспобанка. Он уточнил: исторически в летний период наблюдается снижение волатильности курса рубля с постепенным ослаблением к концу сезона.
В результате эффект от позитивных факторов для рубля будет нивелирован указанными негативными, резюмировал Константин Асатуров. Впрочем, в условиях действующей бюджетной политики для властей был бы комфортным сценарий плавного ослабления нацвалюты, поскольку в этом случае будет сокращаться дефицит бюджета и расти конкурентоспособность российской экономики, полагает Владимир Евстифеев из «Зенита».
Как хранить деньги в валюте
При формировании валютных сбережений и управлении ими следует придерживаться правила диверсификации, напомнил Константин Астуров. По его словам, стоит сохранять треть портфеля в российской валюте и рублевых инструментах, а остальные две трети — в иностранной.
При этом, говоря про валютную часть портфеля, он порекомендовал половину держать в денежных единицах и соответствующих инструментах дружественных стран, например в юаневых облигациях. Другую — инвестировать в активы, номинированные в твердой валюте недружественных стран, либо напрямую через иностранных брокеров, принимая все инфраструктурные риски такого решения.
Можно и покупать наличные иностранные денежные единицы. Предпочтение стоит отдать китайскому юаню, поскольку это валюта дружественной для России страны, отметил Александр Потавин из «Финама». Однако он предупредил, что единицу КНР сложно найти в наличном виде и с ней могут возникнуть проблемы при обмене за границей.