Сдержать курс: рублю спрогнозировали ослабление к осени до 95 за доллар

К сентябрю средний курс российской валюты в паре с американской будет колебаться в диапазоне 91−95 рублей, следует из консенсус-прогноза «Известий». Поддержкой ему станут цены на нефть, продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также жесткая политика Центробанка. Тогда как против могут сыграть ужесточение санкций и другие геополитические риски. В летние же месяцы курс будет колебаться вокруг майских значений — около 92 ₽/$ — несмотря на повышенный спрос из-за отдыха за рубежом.