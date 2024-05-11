Санкционные кандалы: как ЕС пытается задушить международные расчеты России

— Упрощенно это работает так: банк получает сообщение, что другой банк отправил на его счет перевод, а то, что сообщение пришло, например, через SWIFT, гарантирует, что перевод осуществлен. Банку не нужно проверять поступление средств, он уже может направлять эти деньги получателю, — поясняет собеседница «Известий». В результате участники системы получают высокую скорость финансовых операций и низкие издержки за гарантии переводов.