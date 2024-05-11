Санкционные кандалы: как ЕС пытается задушить международные расчеты России

Однако оснований для дестабилизации работы системы сегодня нет, уверены они. Что будет с международными платежами в случае введения санкций — узнали «Известия».
Новый удар
Евросоюз ведет подготовку 14-го пакета санкций. Одно из возможных ограничений — запрет на использование странами ЕС Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), сообщает Bloomberg.
СПФС была создана в 2014 году в качестве ответа на санкции, которые начал вводить Запад после присоединения Крыма к РФ, напоминает и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Уже тогда возникла угроза отключения России от международной системы банковских телекоммуникаций SWIFT.
— Создание СПФС помогло оградить отечественную экономику от негативного эффекта воздействия санкций, введенных с февраля 2022 года. По крайней мере, существенно снизило этот эффект, — считает эксперт.
Система передачи финансовых сообщений представляет собой механизм, по которому электронные сообщения по финансовым операциям передаются между банками, один из которых находится в России, а другой — за рубежом, уточняет Смирнов. Принцип работы СПФС схож со SWIFT. По сути, это мессенджер для банков, указывает президент Российского клуба финансовых директоров Ирина Арехина.
— Упрощенно это работает так: банк получает сообщение, что другой банк отправил на его счет перевод, а то, что сообщение пришло, например, через SWIFT, гарантирует, что перевод осуществлен. Банку не нужно проверять поступление средств, он уже может направлять эти деньги получателю, — поясняет собеседница «Известий». В результате участники системы получают высокую скорость финансовых операций и низкие издержки за гарантии переводов.
Это, по словам Смирнова, важно для внешней торговли, поскольку подобная система позволяет переводить денежные средства за экспортно-импортные операции, осуществляемые между странами.
Сегодня к СПФС подключены более 550 банков и компаний, в том числе свыше 150 нерезидентов из 20 стран, среди которых Армения, Белоруссия, Германия, Казахстан, Киргизия и Швейцария. Также существуют планы по подключению СПФС к платежным системам Китая, Индии и Ирана, обращает внимание генеральный директор российско-китайской компании RusTransChina Александр Стрельников.
Редакция «Известий» направила запрос в Центробанк РФ. На момент публикации материала ответ не поступил.
Кому навредит
Санкции Евросоюза, предусмотренные 14-м пакетом, действительно ударят по Системе передачи финансовых сообщений, уверен Александр Стрельников. Запрет для стран ЕС на использование СПФС может привести к нарушению бесперебойности банковских операций России и увеличению трансакционных издержек.
Сегодня система является практически единственным платежным механизмом для европейских контрагентов, полагает Евгений Смирнов.
— Если же будут введены санкции в отношении СПФС, то России с европейскими партнерами придется разрабатывать альтернативные механизмы, может быть, через использование стран-посредников, — подчеркивает он.
Если ЕС запретит своим банкам работать через СПФС, для РФ серьезных последствий не будет, не согласна Ирина Арехина. Сейчас для взаимодействия с российскими контрагентами Европа в основном использует неподсанкционные банки, подключенные к SWIFT.
— Однако на перспективах развития СПФС запрет системы в Европе, безусловно, отразится, поскольку у нее, учитывая экспортный потенциал России, были хорошие шансы составить конкуренцию бельгийской системе, — считает эксперт.
Более опасным может быть сценарий, при котором банкам ЕС запретят работать со всеми кредитными организациями, использующими СПФС.
— В этом случае система может потерять контрагентов в странах ближнего зарубежья. Однако нужно сначала понять, какие санкции будут введены в отношении нарушителей 14-го пакета. Возможно, масштаб потерь не будет таким уж серьезным — далеко не все банки стран ближнего зарубежья активно взаимодействуют с Европой, — поясняет Арехина.
Европейские кредитные организации были вынуждены отказаться от присоединения к Системе передачи финансовых сообщений по политическим причинам, подтверждает старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Середа. Основная цель возможного введения ограничений — давление на организации из дружественных России стран.
— Последовать такому предостережению потенциально могут дочерние организации и филиалы европейских банков, поскольку иначе неблагоприятные последствия могут наступить уже для головных организаций, находящихся под юрисдикцией ЕС, — отмечает эксперт.
В связи с тем что их доля в общем числе участников СПФС невелика, оснований для разговоров о наличии угрозы дестабилизации работы системы, нацеленной преимущественно на сопровождение банковских операций со странами ЕАЭС и азиатского региона, нет, уверен он.
— Не стоит забывать, что СПФС — это не платежная система, а система бесперебойной передачи финансовых сообщений, поэтому введение ограничительных мер не повлияет на осуществление расчетов напрямую, однако потребует найти иной механизм их информационного обеспечения, — утверждает Середа. В частности, возможен переход к более современным и оперативным вариантам, таким как блокчейн.
СПФС нужна России, поскольку позволяет снижать зависимость от стран Запада, обращает внимание Смирнов. Любая национальная платежная система должна ориентироваться прежде всего на работу с дружественными странами.
— Сегодня, когда большая часть товарооборота России переориентировалась на эти страны, уже не так важно, что Европейский союз, доля которого в российском внешнеторговом обороте резко снизилась за последние годы, введет санкции в отношении СПФС. Это, скорее, политический шаг, в очередной раз демонстрирующий отказ от сотрудничества с нашей страной, — убежден эксперт.
План Б
Сегодня в мире наступает эпоха национальных платежных систем, уверен Евгений Смирнов. С 2015 года Китай активно развивает собственную систему трансграничных платежей CIPS, а с 2016-го аналогичную платформу — UPI — использует Индия.
— Это означает, что многие развивающиеся страны в полной мере осознают все риски возможного отключения от SWIFT, как это было в случае с Россией. Развитие национальных платежных систем, которые всё активнее участвуют во внешнеэкономической деятельности, стимулирует конкуренцию, хотя и усиливает фрагментацию мировой экономики, — отмечает эксперт.
В перспективе, по его мнению, национальные платежные системы могут стать реальными конкурентами SWIFT. Их развитие будет вести к тому, что потенциальное отключение банков любых стран от SWIFT в будущем станет малоэффективной формой санкций.
Россия активно работает над подключением к платежным системам Китая, Индии и Ирана, указывает Александр Стрельников, поэтому долгосрочное влияние санкций на способность страны осуществлять международные банковские операции остается неясным. Всё чаще в расчетах РФ использует юань и, соответственно, CIPS. Однако у этого способа, по словам эксперта, есть свои ограничения, включая более низкий объем трансакций и высокую стоимость.
Другой стратегией смягчения последствий может быть развитие двусторонних торговых отношений с дружественными странами, полагает собеседник «Известий».
— Россия может использовать бартер или прямые валютные соглашения для торговли товарами и услугами, обходя тем самым необходимость использования межбанковских систем обмена сообщениями, — считает Стрельников. Бартер может включать обмен сырьевыми товарами, такими как нефть, газ, металлы или сельскохозяйственная продукция.
Еще одна альтернатива — инвестиции в развитие внутренней финансовой системы. Стратегия подразумевает создание альтернативных платежных систем, развитие рублевых расчетов и поощрение использования национальных платежных инструментов, таких как Система быстрых платежей (СБП).
Еще один возможный вариант связан с переходом заинтересованных государств на трансграничные операции с цифровыми валютами центральных банков, дополняет председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса Олег Матюнин. Цифровой рубль в России уже введен, напоминает он.
— Эта форма российской валюты абсолютно легитимна и самостоятельна. Цифровой рубль в отличие от криптовалюты является официальной денежной единицей. Реальность этого сценария достаточно высокая, — резюмирует эксперт.
Что еще ограничат
Подготовка 14-го пакета санкций ведется по шести основным направлениям. Помимо ограничений на использование СПФС Евросоюзом прорабатывается запрет на получение финансирования от России политическими партиями, аналитическими центрами и другими группами. На такой шаг ЕС может пойти из-за грядущих выборов в Европейский парламент, которые пройдут в начале июня.
В число рестрикций также входят запрет на импорт российского гелия и ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов. При этом европейским экспортерам предложат усилить комплексную проверку своей торговой практики. Тех, кто не сможет воспрепятствовать обходу санкций из-за отсутствия проверок, привлекут к ответственности.
Кроме того, ЕС намерен ограничить доступ 11 кораблям, подозреваемым в содействии ВС РФ. В список экспортных ограничений за помощь России в обходе санкций также планируют включить более десятка компаний, в том числе из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.
Еще одно предложенное ограничение — запрет на услуги по перегрузке и перевалке сжиженного природного газа из России, предназначенного для третьих стран. Отдельно ЕС хочет ограничить обслуживание российских проектов СПГ в Арктике.
Между тем транспортным компаниям, имеющим не менее 25% российской доли, не позволят работать на территории Евросоюза.
Предполагает пакет и новые санкции против Белоруссии. Стране хотят запретить импорт навигационных технологий и предметов роскоши, экспорт сырой нефти и алмазов, а также любые сделки, которые могут повысить ее промышленный потенциал.
Однако необходимо учитывать, что все ограничения в настоящий момент находятся в режиме согласования в Совете ЕС. Итоговая версия пакета санкций может претерпеть существенные изменения.