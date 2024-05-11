На коин черт: как россиян обворовывают через криптобиржи

Например, больше 8,5 млн рублей отдала мужчине по имени Сергей 39-летняя жительница Москвы, познакомившись с ним на обычном сайте знакомств. Собеседник быстро уговорил женщину перебраться для приватной беседы в Telegram, где между делом рассказал, что преуспел в криптовалюте. Он уговорил собеседницу установить ряд приложений для операций с криптовалютой и программу торговой площадки. Потом он и консультанты с площадки стали убеждать женщину вкладываться в покупку цифровых активов. Мошенник добился, чтобы она положила на электронные счета инвестплощадки не только все личные сбережения, но и заемные средства — взять кредиты сразу в нескольких банках тоже предложил Сергей. В один прекрасный момент москвичка попыталась вывести свои средства со счетов, но так и не смогла. А Сергей перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию, по этому факту проводится проверка.