На коин черт: как россиян обворовывают через криптобиржи

Какие схемы обмана с криптовалютой сегодня актуальны и почему сложно привлечь махинаторов к ответственности — в материале «Известий».
Как обманывают криптомошенники
Криптовалюта и растиражированные слухи об успехе людей, связавших с ней свою жизнь, стали удобным поводом для манипуляций гражданами. Новая волна обмана под предлогом вложения в цифровые активы отмечается на фоне роста отдельных видов «крипты».
Например, больше 8,5 млн рублей отдала мужчине по имени Сергей 39-летняя жительница Москвы, познакомившись с ним на обычном сайте знакомств. Собеседник быстро уговорил женщину перебраться для приватной беседы в Telegram, где между делом рассказал, что преуспел в криптовалюте. Он уговорил собеседницу установить ряд приложений для операций с криптовалютой и программу торговой площадки. Потом он и консультанты с площадки стали убеждать женщину вкладываться в покупку цифровых активов. Мошенник добился, чтобы она положила на электронные счета инвестплощадки не только все личные сбережения, но и заемные средства — взять кредиты сразу в нескольких банках тоже предложил Сергей. В один прекрасный момент москвичка попыталась вывести свои средства со счетов, но так и не смогла. А Сергей перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию, по этому факту проводится проверка.
Скандал с криптобиржей «Берибит»: МММ 2.0
В конце апреля скандал разразился в офисе так называемой криптобиржи «Берибит». Компания приостановила выплаты наличных со счетов клиентов. У десятков вкладчиков на электронных кошельках зависли крупные суммы. Самая скромная потеря, которая фигурирует в обращениях, — 75 тыс. рублей, но есть и те, кто потерял десятки миллионов рублей. Соответствующие заявления поступили в территориальные подразделения полиции Свиблово, Пресненского, Басманного и других районов столицы.
Создатели «Берибит» утверждают, что биржа была основана в 2020 году в Сан-Франциско, но якобы c 2021 года имеет офис в России. «Известиям» не удалось найти какую-либо компанию с названием «Берибит» в ЕГРЮЛ. Своих топ-менеджеров и бенефициаров компания не афиширует — каких-либо открытых контактов и официальных лиц, способных дать разъяснение по поводу проблемы, найти невозможно. Есть лишь сайт и почта в доменной зоне США, несколько каналов с чат-ботами в Telegram и заброшенная страничка в ВК (18 подписчиков, последнее сообщение датировано 4 июня 2022 года). Предположительно, компания может быть связана с Beribit global limited, зарегистрированной на Сейшельских островах в 2021 году.
По данным РЕН ТВ, после теракта в «Крокус Сити Холле» в помещениях криптобиржи проходили следственные действия. У силовиков якобы была информация о том, что террористы использовали площадку для перевода цифровой валюты. Биржа приостановила операции по итогам обысков, однако после вмешательства прессы и правоохранительных органов наемные работники «Берибит» заявили, что выплатят часть средств клиентам.
Наиболее актуальный способ обмана граждан с помощью криптовалюты — классическая пирамида, говорит web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.
— Злоумышленники создают агрессивную рекламную кампанию какого-либо нового актива, с помощью фишинга и фейковых комментариев они постепенно вовлекают в воронку продаж новых пользователей. Благодаря этому цена нового коина растет, что заставляет пользователей покупать больше и больше, но в определенный момент все инвестиции уходят мошенникам, а вкладчики остаются ни с чем.
Структура надувательства в мессенджере
Заметно участились случаи мошенничества с криптовалютой в Telegram, отмечает эксперт Константин Горбунов.
— Мошенники часто имитируют Telegram-каналы известных криптовалют, постепенно накручивая количество подписчиков, а после этого устраивают розыгрыши с призами. В конечном счете подписчики должны перейти на фишинговую страницу и ввести данные своих криптокошельков, с которых мошенники затем украдут все финансы.
В данном мессенджере набирает популярность и другая схема — пользователям предлагают якобы протестировать криптовалютную сеть, за вознаграждение юзер должен в определенное время совершать переводы с одной платформы на другую.
— Причем переводы делаются на свой же аккаунт, чтобы жертва не заподозрила неладное. Мошенник поясняет, что в это время специалисты будут якобы тестировать нагрузку на сеть, но на самом деле все переводы жертва отправляет злоумышленнику. А тот какое-то время направляет в ответ средства, пока пользователь не осмелеет и сумма перевода не станет для мошенника привлекательной, — поясняет Константин Горбунов.
На волне релокации также расцвела схема с фейковыми обменниками и переводами, отмечает Горбунов.
— Обычно мошенники предлагали российским релокантам выгодный курс обмена или перевода, после чего просто забирали их средства и ничего не переводили взамен. Впрочем, эта схема актуальна и сейчас.
Есть и более сложные и неочевидные на первый взгляд схемы, например, с привлечением третьего лица, говорит собеседник «Известий».
— В такой схеме злоумышленник инициирует обмен криптовалюты на деньги с пользователем P2P-платформы (платформы, позволяющей пользователям торговать друг с другом напрямую без участия биржи. — «Известия»), параллельно он создает фейковое объявление на онлайн-барахолке о продаже какого-либо гаджета. Пользователя онлайн-барахолки мошенник просит перевести задаток и дает ему реквизиты жертвы с P2P-платформы. Когда пользователь платформы получает деньги, он переводит «крипту» злоумышленникам, после чего мошенник исчезает. Таким образом юзер онлайн-барахолки потерял деньги, а юзер P2P-платформы — криптовалюту.
Схема обмана с криптовалютами: валюта с ногами
Также существуют мошеннические схемы, в которых фигурируют настоящие криптовалюты, например токены со скрытой функцией вывода средств, рассказывает аналитик центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» Илья Аюпов.
— Такие токены поначалу могут выглядеть как очередная криптовалюта: люди могут покупать и продавать их, но в определенный момент скрытая функция, подконтрольная мошеннику, может обнулить ликвидность всех выпущенных токенов. В таких схемах могут участвовать различные информационные сайты и Telegram-каналы якобы с инсайдерской информацией. В определенный момент в этих каналах появляется «инсайд» с призывом покупать токены, что приводит к росту ликвидности, а после из-за действий мошенников происходит ее обвал. Именно так произошло в 2022 году с проектом Dragoma.
По схожим схемам работают различные «форки» (или ответвления) популярных криптовалютных проектов. Обычно токены таких валют стоят дешевле, чем завоевавший доверие публики «родственник», но на техническом уровне в них реализованы бэкдоры, позволяющие выводить ликвидность схожим с Dragoma образом, говорит Илья Аюпов.
Аналитик в качестве реального примера пирамиды приводит OneCoin, который позиционировал себя как образовательный проект, но на деле просто выманивал у людей деньги.
Не теряют популярность схемы, в которых мошенники от имени знаменитостей (чаще всего от имени Илона Маска) в социальных сетях предлагают перевести определенную сумму в криптовалюте на их кошелек и обещают потом вернуть вдвое больше, говорит киберэксперт.
Максимальный риск: минусы криптовалютного рынка
Игра с криптовалютой — тонкий лед. Константин Горбунов выделяет три основных минуса криптовалютного рынка.
— Во-первых, отсутствие внятного регулирования в России: статус «крипты» до сих пор до конца не определен, поэтому по большому счету все риски при инвестициях пользователь берет на себя. Во-вторых, высокая «турбулентность»: на цену криптовалюты влияют самые разные факторы, и спрогнозировать стоимость какого-либо коина крайне трудно. Это означает, что, вложившись в новую перспективную «крипту», можно потерять большее количество денег после какого-либо незначительного события, — поясняет Константин Горбунов.
Третья опасность — привлекательность сферы для разного рода мошенников, добавляет эксперт. Ключевую роль играет тот факт, что для любых инвестиций необходимы знания, но большинство пользователей не понимают всех тонкостей обращения с цифровой валютой, — говорит Горбунов.
— Чаще всего они соблазняются на рекламные кампании каких-то новых коинов, которые на деле оказываются криптопирамидой, и все деньги достаются злоумышленникам. Один из признаков таких пирамид — обещание заоблачных процентов доходности от вложенных средств за минимальное время, причем величина доходности зависит только от воображения и наглости мошенника.
Если доходность какого-либо вклада кардинально отличается от банковского, вероятно, перед вами мошенник, резюмирует Горбунов.
— Даже самые стабильные и честные биржи не предусматривают никаких гарантий и слабо регламентируются законодательствами, а значит, в случае проблем инвестор не получит никакой компенсации или защиты от возможного мошенничества, — говорит эксперт Илья Аюпов.
По его словам, лучший способ защититься от подобных рисков — не инвестировать сколько-нибудь значительные средства в такие проекты, какой бы хорошей ни была их репутация, а также постоянно повышать свою финансовую грамотность.
Юридические аспекты: как вернуть украденные деньги.
Между тем в теории потерянные денежные средства вернуть можно, говорит адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
— Деньги никогда не уходят в никуда, они уходят на счет, который принадлежит конкретному лицу. Вот только чаще всего такой счет оформлен на какого-нибудь маргинала на другом конце страны, который когда-то отдал свою банковскую карту, например, за пару бутылок водки, — поясняет эксперт.
Снимают с такой карты деньги такие же маргиналы: злоумышленники просят их сделать это, зная, что на каждом банкомате есть камеры. Поэтому практическая вероятность возврата денежных средств стремится к нулю. Сама же криптосфера с 2020 года в РФ официально урегулирована ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Адвокат отмечает, что к закону есть ряд претензий.
— Криптобиржи, например, называются в нем операторами обмена цифровыми финансовыми активами. Но даже такое регулирование — это лучше, чем ничего. Основная проблема еще и в том, что иностранные криптобиржи, которые более популярны, нежели российские, согласно закону, регулируются только иностранным правом. Это при том, что в большинстве стран даже такие законы отсутствуют. Поэтому вся эта криптовалюта де-юре считается ничем, — добавляет юрист.
Как сохранить деньги на криптобирже: желателен договор
Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко говорит, что вероятность возврата присвоенных инвестиций зависит от формата, в котором проходило взаимодействие с мошенниками и лицами, уговаривавшими пострадавшего вложиться.
— Бывают случаи, когда люди пишут в Telegram или других мессенджерах, что они готовы помочь заработать. Если можно установить и доказать, кто это писал, то можно подать в полицию заявление о мошенничестве. Но бывают и случаи, когда неизвестно, кто писал или звонил, и тогда с вероятностью 90% вернуть деньги не получится. Шанс определенно есть, но всё зависит от механизма взаимодействия и от того, насколько быстро человек понял, что его обманывают, и среагировал.
Если же есть договорные основания для внесения средств, то можно попробовать доказать, что деньги получены компанией или определенным лицом с целью их хищения.
— Соответственно, вкладывать деньги стоит только на договорных условиях, чтобы у вас было конкретное соглашение с определенными условиями, на которые вы сможете ссылаться, если что-то пойдет не так, — пояснил эксперт.