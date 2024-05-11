Аннаполис
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минстрой отрабатывает новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минстрой России отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, но пока о них рано говорить, заявил РИА Новости и. о. главы ведомства Ирек Файзуллин.

Источник: РИА "Новости"

«Идеи есть, мы их отрабатываем. Пока не будем озвучивать», — сказал и. о. министра, отвечая на вопрос о том, какие параметры могут быть у ипотеки для семей с детьми старше шести лет.

Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.