Как рассчитать размер будущей пенсии по старости

В России существует три вида страховых пенсий:
- по старости;
- инвалидности;
- по случаю потери кормильца.
Страховая пенсия по старости — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, достигшим определенного законом возраста.
Пенсионный возраст с 2019 года начал увеличиваться. В рамках пенсионной реформы предусмотрено постепенное повышение возраста выхода на пенсию: в 2024 году он составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.
В 2024 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение трех условий:
- достижение общеустановленного возраста выхода на пенсию (для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года);
- наличие не менее 15 лет страхового стажа;
- наличие не менее 28,2 пенсионного коэффициента.
Назначение пенсии может быть раньше положенного срока при соблюдении следующих условий:
- наличие определенной продолжительности страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ;
- достижение величины индивидуального пенсионного коэффициента, необходимого для получения пенсии.
По данным Социального фонда России (СФР), на 1 января 2024 года количество пенсионеров, состоящих на учете в системе СФР, составляет чуть более 41 млн человек, а средний размер пенсии в номинальном выражении — ₽20,8 тыс. Из них получающих пенсию по старости — 33,4 млн человек со средним размером пенсии ₽22,3 тыс.
Как рассчитать страховую пенсию по коэффициенту
Страховая пенсия по старости рассчитывается как произведение числа накопленных за трудовую деятельность баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент) и стоимости пенсионного коэффициента.
К страховой части пенсии государство добавляет фиксированную надбавку. Ее размер ежегодно индексируется. В январе 2024 года индексация составила 7,5%, с ₽7915,43 до ₽8134,88. Размер фиксированной выплаты могут увеличить при наличии определенных обстоятельств. Максимально — до 100%, если, например, пенсионер достиг возраста 80 лет.
Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам не проводится с 2016 года. Социальный фонд России ежегодно 1 августа делает перерасчет страховой части с учетом накопленного стажа. Перерасчет происходит автоматически. Максимальная надбавка не может превышать трех пенсионных коэффициентов.
Количество пенсионных коэффициентов за год трудовой деятельности зависит от размера дохода, с которого начислялись страховые взносы, и выбранного варианта пенсионного обеспечения. Дополнительные баллы начисляют также за социально значимые периоды жизни — например, уход за ребенком, пожилыми людьми, инвалидами или службу в армии.
С 2021 года максимальное количество пенсионных коэффициентов, накопленных за год, может составлять не более десяти.
Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году — ₽133,05.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2024 году — ₽8134,88.
Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:
СП = ИПК x СИПК + ФВ, где:
СП — страховая пенсия;
ИПК — это сумма всех пенсионных коэффициентов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии;
СИПК — стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения страховой пенсии;
ФВ — фиксированная выплата.
Расчет пенсии в 2024 году выглядит следующим образом:
СП = ИПК x ₽133,05 + ₽8134,88.
Пример: к моменту выхода на пенсию индивидуальный пенсионный коэффициент составил 50 баллов. Тогда размер страховой пенсии будет равен ₽14 787,38, то есть 50 x ₽133,05 + ₽8134,88.
Если человек уходит на заслуженный отдых позже определенного законом возраста, то к пенсии начисляется надбавка. Таким образом, страховую пенсию по старости с надбавками можно рассчитать по формуле:
СП = ИПК x СИПК x КвСП + (ФВ x КвФВ), где:
СП — страховая пенсия;
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК — стоимость пенсионного коэффициента;
ФВ — фиксированная выплата;
КвСП — повышающий коэффициент страховой пенсии при отсрочке выхода на пенсию;
КвФВ — повышающий коэффициент фиксированной выплаты при отсрочке выхода на пенсию.
Пример: за время трудовой деятельности ИПК составил 50 баллов. Но после достижения пенсионного возраста человек продолжал работать и обратился за получением пенсии по старости не сразу, а через год. По закону повышающий коэффициент за 12 месяцев к страховой части составит 1,07, к фиксированной — 1,056.
СП = (50 x ₽133,05×1,07) + (₽8134,88×1,056) = ₽7118,17 + ₽8590,43 = ₽15708,6.
Если не хватает стажа или баллов для получения страховой пенсии по старости, государство назначит социальную пенсию. Право получать социальную пенсию возникает на пять лет позже, в 2024 году — с 68 лет у мужчин и 63 лет у женщин. С 1 апреля размер такой выплаты составляет ₽7689,83. Если начисленная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера, Социальный фонд России дополнительно установит федеральную социальную доплату.
Как рассчитать накопительную пенсию
Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии, состоящая из собственных накоплений, отчислений работодателя и инвестиционного дохода. Каждый человек может сам повлиять на размер накопительной пенсии — например, передать сбережения в управление в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если вы ничего не делали или выбрали СФР, то накопительную пенсию инвестирует управляющая компания Внешэкономбанка.
По данным Банка России, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2023 года составила 9,9%, пенсионных резервов — 8,8%. Доходность большинства фондов превысила инфляцию на конец 2023 года — 7,42%.
По закону накопительную часть пенсии можно получить при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин при наличии пенсионных накоплений.
У кого есть пенсионные накопления:
- у граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели до 2014 года уплачивали страховые взносы на финансирование накопительной пенсии. С 2014 по 2023 год в соответствии с изменениями в законодательстве страховые взносы направлялись на страховую пенсию. До конца 2024 года также продлен мораторий на формирование накопительной пенсии;
- у мужчин 1953−1966 годов рождения и женщин 1957−1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;
- у граждан, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в том числе у участников программы государственного софинансирования пенсий;
- у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений. С 1 января 2024 года средства маткапитала можно направлять на формирование накопительной пенсии не только матери, но и отца.
Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается выплата, разделить на 264 месяца — период, действующий в 2024 году.
Накопительная пенсия рассчитывается по формуле:
НП = ПН / Т, где:
НП — размер накопительной пенсии;
ПН — сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица по состоянию на день, с которого ему назначается накопительная пенсия;
Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, применяемого для расчета размера накопительной пенсии.
Пример: сумма накоплений с учетом инвестдохода составила ₽180 тыс. А период, в течение которого выплачивается пенсия, составляет 264 месяца. Таким образом, надбавка к страховой пенсии составит ₽180 тыс. / 264 месяца = ₽681,81 в месяц.
Как рассчитать страховую пенсию по старости
Страховая пенсия зависит от трудового стажа, количества баллов (ИПК), фиксированной надбавки и размера пенсионных накоплений. Данные для расчета страховой и накопительной пенсии находятся в выписке из лицевого счета СФР.
В выписке будут указаны ИПК и страховые периоды — трудовой стаж, когда работодатель перечислял страховые взносы в Социальный фонд, и нестраховые периоды — время, когда человек был занят социально значимой или иной деятельностью.
В нестраховые периоды, за которые начисляют коэффициенты, входят:
- отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года, но не более шести лет за все время трудоспособности;
- получение высшего или среднего профессионального образования, если учеба завершилась до 1 января 2002 года;
- уход за нетрудоспособным инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или человеком от 80 лет, если вам назначали за это выплату;
- жизнь в браке с военнослужащим по контракту, жизнь за границей в браке с работником консульских учреждений или дипломатических представительств, но не более пяти лет за все время трудоспособности;
- временная нетрудоспособность, если вам назначали пособие по безработице;
- военная служба по призыву, оперативно-разыскная работа, работа судьей;
- необоснованное привлечение к уголовной ответственности, если вас содержали под стражей или временно отстраняли от должности, а потом реабилитировали.
Также в выписке будут отражены данные о размере пенсионных накоплений, если были такие отчисления.
В выписке не учитывается стаж федеральных государственных служащих, военнослужащих по контракту, космонавтов, работников летно-испытательного состава. Эти группы граждан получают государственную пенсию, которая не зависит от отчислений в СФР и равна доле от среднемесячного заработка.
Как рассчитать пенсию на «Госуслугах»
Если есть учетная запись на портале «Госуслуги», то можно заказать выписку из СФР онлайн.
Алгоритм получения справки в электронном виде
Войдите в свой личный кабинет на портале, в перечне найдите раздел «Услуги».
Затем выберите в меню позицию «Справки и выписки» и нажмите на услугу «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР».
Далее — на кнопку «Получить выписку».
На экране появится надпись: «Запрос отправлен».
Выписка будет готова в течение дня, но на практике справка приходит за пять-десять минут, убедился корреспондент «РБК Инвестиций».
Также можно получить бумажный вариант выписки с печатью:
- подать запрос лично в МФЦ или отделении Социального фонда России;
- отправить запрос почтой в Социальный фонд России.
Эти способы самые долгие — срок предоставления бумажного варианта выписки СФР может достигать десяти рабочих дней.
Как оформить и получить страховую пенсию по старости
Какие нужны документы для оформления пенсии
За назначением пенсии можно обратиться в любое время после возникновения права на нее. Для этого нужно подать заявление о назначении пенсии:
- лично (представителем, через работодателя) в территориальный орган СФР или МФЦ;
- по почте в территориальный орган СФР;
- онлайн через портал «Госуслуги».
Кроме заявления, нужно предоставить документы, подтверждающие право на получение пенсии по старости. Как правило, в этот перечень входит:
- паспорт;
- СНИЛС или уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
- реквизиты для перечисления пенсии.
Но могут потребоваться другие личные данные, например справка о наличии иждивенца.
Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято и до наступления пенсионного возраста, но не ранее чем за месяц до его достижения.
Как можно получить пенсию
Получать пенсию можно наличными:
- на дому или через кассу организации федеральной почтовой связи «Почта России»;
- в кассе отделения банка.
В безналичной форме на банковскую карту платежной системы «Мир».
Выбрать или поменять способ получения можно с помощью заявления в клиентской службе СФР, на сайте «Госуслуги» или в МФЦ. Вопросы о доставке пенсий на дом или через кассу почтового отделения можно задать по телефону контактного центра «Почты России».