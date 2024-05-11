Как рассчитать размер будущей пенсии по старости

Если не хватает стажа или баллов для получения страховой пенсии по старости, государство назначит социальную пенсию. Право получать социальную пенсию возникает на пять лет позже, в 2024 году — с 68 лет у мужчин и 63 лет у женщин. С 1 апреля размер такой выплаты составляет ₽7689,83. Если начисленная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера, Социальный фонд России дополнительно установит федеральную социальную доплату.