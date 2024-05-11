Эксперт дал советы начинающим инвесторам

По его словам, к инвестициям нужно относиться как к сложной и требующей дисциплины работе.
«Инвестировать следует только свободные средства, в случае потери которых социальный статус инвестора останется прежним. Недопустимы для инвестиций заемные деньги и кредиты», — подчеркнул Переславский.
По его мнению, важнейшим фактором успешных инвестиций являются знания фундаментального анализа, к которому относятся экономические показатели актива в настоящее время и в перспективе, а также технического анализа, в котором изучается ценовой график как индикатор соотношения спроса и предложения на текущий момент.
На основании технического и фундаментального анализа следует выбирать инструменты для инвестирования.
При этом следует составить план с детализацией, указав какие активы на какой срок приобретаются с расчетом предполагаемой прибыли и возможных убытков в случае неблагоприятных обстоятельствах, отметил эксперт.
«Особо хочу обратить внимание начинающих инвесторов на категорическую неприемлемость следовать рекомендациям всевозможных гуру и экспертов, коих развелось великое множество. Ваша прибыль кроется в ваших знаниях и дисциплине», — добавил Переславский.
Ранее, 4 мая, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что, имея небольшой объем свободных финансовых средств в 50 тыс. рублей, можно рассмотреть различные варианты инвестирования — от классических депозитов до вложений в ценные бумаги. При этом она подчеркнула, что неопытным инвесторам лучше всего ориентироваться на консервативные с точки зрения риска инструменты.