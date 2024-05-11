Эксперт дал советы начинающим инвесторам

Ранее, 4 мая, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что, имея небольшой объем свободных финансовых средств в 50 тыс. рублей, можно рассмотреть различные варианты инвестирования — от классических депозитов до вложений в ценные бумаги. При этом она подчеркнула, что неопытным инвесторам лучше всего ориентироваться на консервативные с точки зрения риска инструменты.