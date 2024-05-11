Договорились на своих: страны БРИКС захотели собственную зерновую биржу

Но более того — дало бы РФ мощный инструмент влияния на Запад. Подробности — в материале «Известий».
Навязанное Западом
Впервые о создании зерновой биржи БРИКС Россия задумалась еще в прошлом году. Тогда Союз экспортеров зерна обратился к Минсельхозу РФ, объяснив, что, будучи ключевыми участниками рынка государства БРИКС, они не могут полноценно участвовать в формировании цены на пшеницу, кукурузу и ячмень.
Инфраструктура мирового рынка сложилась в середине прошлого века, когда главными поставщиками кукурузы и пшеницы были Соединенные Штаты. С тех пор расчет идет в основном в долларах, цены на рынке задают западные биржи. Например, американская CME Group и французская MATIF контролируют поставки крупных европейских и американских трейдеров.
И это при том, что именно страны этого межгосударственного объединения — крупнейшие производители и потребители зерновых, они занимают около 40% мирового рынка зерна. После присоединения к БРИКС Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии совокупное производство составило 1,23 млрд т, а потребление — 1,22 млрд т.
Около четверти глобальной торговли приходится только на Россию. Так что зерновая биржа в формате БРИКС могла бы объединить ведущих поставщиков с покупателями. Президент России Владимир Путин такое предложение поддержал.
Он, в частности, отметил, что ситуация, когда биржевые индексы формируются в США и странах Европы, которые производят гораздо меньше зерна, чем, например, Россия, несправедлива. Изменение такого порядка отвечало бы интересам как РФ, так и остальных стран БРИКС. В таком случае они бы самостоятельно регулировали отношения на основе удобных и понятных для них правил. Помимо этого, повысилась бы продовольственная безопасность государств-членов межгосударственного объединения, а также усилилось бы влияние России.
Непростой процесс
В настоящее время эта инициатива еще разрабатывается, определяется статус торговой площадки, юрисдикции ее регистрации
Это, в свою очередь, создаст предпосылки для появления альтернативной финансовой инфраструктуры, в частности, могут появиться новые торговые площадки по сбыту услуг и товаров на базе БРИКС, а это будет означать начало глубокой глобальной трансформации мировой торговли.
Когда в рамках БРИКС появится собственная зерновая биржа, глобальный рынок сможет переформатироваться в пользу стран — членов объединения, их участников и логистических потоков. Проблемы с расчетами из-за отказов банков принимать платежи за российское зерно могут быть решены с помощью торгового и расчетного механизма, который удобен для стран БРИКС.
Создание своей биржи — процесс непростой, необходимо определить расчетную и торговую инфраструктуру, согласовать логистику, обеспечить поставки и гарантии. Однако если серьезные рыночные игроки решили этим заняться, то они смогут с этим справиться.
В прошлом году рекордно увеличился товарооборот РФ с государствами БРИКС, достигнув $294 млрд (это около 41,4% объема внешней торговли страны).
Новый шаг
«Зерновая дипломатия» Владимира Путина укрепляет влияние России на мировых рынках, это по-прежнему серьезная головная боль для Европейского союза, поскольку она меняет динамику мировой торговли и преобразует рынки в пользу Москвы. Баланс меняется, в результате западным поставщикам придется уйти из Африки и найти новые места сбыта", — считает издание Asia Times.
Научный сотрудник Мельбурнского института политики азиатского общества Женевьева Доннеллон-Мэй отмечает, что создание зерновой биржи БРИКС «усилит конкуренцию с нынешней системой ценообразования на зерно, которая проходит под господством Запада».
«Попутно это может бросить дополнительный вызов доллару как главной мировой торговой валюте. Идея зерновой биржи БРИКС в том, что она сплотит ключевых покупателей и экспортеров», — отметила эксперт.
Она также добавила, что зерновая биржа БРИКС «укрепит геоэкономическое влияние Москвы и дипломатические рычаги влияния на страны-участницы, повысив роль России как ключевого поставщика зерна и удобрений на фоне усугубляющихся сбоев в глобальных цепочках поставок и угроз продовольственной безопасности».
«Это, в свою очередь, укрепит геополитическую и геостратегическую координацию между странами-участницами за счет расширения сельскохозяйственных и торговых связей с Россией. С точки зрения традиционных стран-экспортеров, таких как США и Австралия, зерновая биржа БРИКС в сочетании с коллективной мощью развивающегося экономического блока усугубит конкуренцию за альтернативные рынки сбыта», — полагает аналитик.
Она отметила, что американские и австралийские экспортеры могут в скором времени столкнуться с новыми трудностями: их доля мирового рынка может сократиться, а переговоры о выгодных торговых условиях на фоне конкуренции со стороны дешевого российского зерна осложнятся. «Не исключено, что в результате работы зерновой биржи БРИКС под началом России США и Австралии также придется пересмотреть свою сельскохозяйственную политику как таковую и начать поиск альтернативных рынков, чтобы смягчить воздействие потенциальных сбоев», — резюмировала специалист.
Инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова в беседе с «Известиями» отметила, что зерновая биржа в рамках БРИКС значительно бы укрепила позицию России как одного из важных поставщиков зерна в мире. Также это могло бы повысить безопасность участников данного объединения.
— Практически каждый день США думают о том, как ввести новые санкции для России, и на днях новые ограничения ввели не только против России, но и стран, которые, по мнению США, помогают избегать Москве введенных санкций, — пояснила эксперт.
Она добавила, что создание новой биржи — это новый этап сотрудничества стран в развитии торгового баланса России.
— РФ будет стремиться увеличивать свои производственные мощности и взаимодействовать с другими странами в рамках БРИКС. Создание биржи — это новый шаг в развитии новых отношений со своей политикой, экономикой, на которые уже США никак не могут повлиять, — отметила специалист.
По ее мнению, для РФ сейчас важно наращивать свое взаимодействие с другими странами для укрепления, по сути, нового статуса страны, которая имеет свой план развития и не подчиняется законам США.
— Это может укрепить положение России на международной арене в качестве государства, которое готово внедрять новые инструменты взаимодействия с миром и создавать новые товарные отношения, — резюмировала аналитик.