Договорились на своих: страны БРИКС захотели собственную зерновую биржу

В настоящее время эта инициатива еще разрабатывается, определяется статус торговой площадки, юрисдикции ее регистрации и т. д. Однако после того как проект запустят, зерновая биржа БРИКС может превратиться в основную мировую торговую структуру по обороту зерновых. Ее преимущество для входящих в объединение стран еще и в том, что взаиморасчет государства могут вести в национальных валютах, а не в долларах или евро.