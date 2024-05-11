Bloomberg узнал о сделке Apple и OpenAI для внедрения ChatGPT в iPhone

В начале мая прошлого года глава Apple Тим Кук сказал, что компания уже использует ИИ во многих своих моделях, например, в умных часах для обнаружения фактов падения. Он анонсировал, что технологии ИИ будут внедряться и в другие продукты Apple, но на «очень продуманной основе».