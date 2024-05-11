Bloomberg: участок на архипелаге Шпицберген выставили на продажу за €300 млн

По его данным, участок земли размером с Манхэттен в высоких широтах Арктики имеет «геополитическое значение». «Это единственная возможность для покупателя занять позиции в высоких широтах Арктики и закрепиться в стратегическом плане», — сказал в интервью агентству Пер Киллингстад, адвокат, представляющих продавцов.
По его словам, это последний частный участок земли на норвежском архипелаге.
Как уточняет Bloomberg, участок находится недалеко от города Лонгйир на Шпицбергене, он включает в себя «более трех миль береговой линии и полон гор, фьордов и арктической дикой природы».
Продажей участка занимается международная компания Knight Frank LLP, указывает агентство.