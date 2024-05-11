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Bloomberg: участок на архипелаге Шпицберген выставили на продажу за €300 млн

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Участок размером около 15 тыс. акров (около 6 тыс. гектаров) на арктическом архипелаге Шпицберген выставлен на продажу за €300 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

По его данным, участок земли размером с Манхэттен в высоких широтах Арктики имеет «геополитическое значение». «Это единственная возможность для покупателя занять позиции в высоких широтах Арктики и закрепиться в стратегическом плане», — сказал в интервью агентству Пер Киллингстад, адвокат, представляющих продавцов.

По его словам, это последний частный участок земли на норвежском архипелаге.

Как уточняет Bloomberg, участок находится недалеко от города Лонгйир на Шпицбергене, он включает в себя «более трех миль береговой линии и полон гор, фьордов и арктической дикой природы».

Продажей участка занимается международная компания Knight Frank LLP, указывает агентство.