Bloomberg: участок на архипелаге Шпицберген выставили на продажу за €300 млн

По его данным, участок земли размером с Манхэттен в высоких широтах Арктики имеет «геополитическое значение». «Это единственная возможность для покупателя занять позиции в высоких широтах Арктики и закрепиться в стратегическом плане», — сказал в интервью агентству Пер Киллингстад, адвокат, представляющих продавцов.