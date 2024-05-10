Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике

Речь идет об участке земли площадью 6 тыс. га, расположенном почти в 65 км от норвежского города Лонгйир, пишет Bloomberg. По данным агентства, более 100 лет он принадлежал холдингу Aktieselskabet Kulspids. Компания была основана обеспеченными семьями из Осло, которые планировали добывать асбест в этом арктическом регионе. Имена нынешних акционеров холдинга не разглашаются, хотя все они — норвежцы, отметил Киллингстад. Представитель правительства Норвегии не ответил Bloomberg на запрос о комментарии.