Акции ЛУКОЙЛа на Мосбирже упали на 5,6% из-за дивидендного гэпа

ЛУКОЙЛ — «дивидендный аристократ», который старается регулярно увеличивать размер дивидендов, но выплаты за 2023 год оказались ниже, чем ждал рынок. В этом году история может повториться, полагают в Альфа-банке. Эксперты допустили, что во втором полугодии ЛУКОЙЛ может выкупить свои акции у нерезидентов, и для этого компании может потребоваться до ₽1,5 трлн, если ориентироваться на полную стоимость бумаг. По оценке аналитиков, у компании сейчас накоплено около ₽1,1 трлн.