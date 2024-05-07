Акции ЛУКОЙЛа на Мосбирже упали на 5,6% из-за дивидендного гэпа

Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Мосбирже в начале торгов 7 мая упала на 5,64%, опустившись до ₽7574 за бумагу. Это минимальный уровень с 1 апреля. Однако котировки сразу отскочили и на 10:02 мск акции торговались на уровне ₽7680,5 за бумагу.
Акции компании во вторник, 7 мая, начали торговаться без дивидендов за 2023 год. Последний день покупки акций под дивиденды был 6 мая. Многие инвесторы, которые покупали акции только ради дивидендных выплат, начинают их продавать после того, когда в реестр акционеров больше попасть нельзя.
В марте совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал направить на дивиденды за 2023 год по ₽498 на акцию. Акционеры компании в конце апреля одобрили выплату финальных дивидендов. Ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды за 2023 год в размере ₽447 на акцию. В результате суммарная выплата акционерам за год составит ₽945 на акцию.
По оценкам инвестиционного аналитика «Альфа-Инвестиций» Игоря Галактионова, в среднем дивидендный гэп по акциям ЛУКОЙЛа закрывается за 25 рабочих дней. Однако, по мнению эксперта, в этот раз закрытие гэпа может произойти значительно быстрее. Галактионова предполагает, что на это уйдет 10−15 рабочих дней или 2−3 календарных недели.
ЛУКОЙЛ — «дивидендный аристократ», который старается регулярно увеличивать размер дивидендов, но выплаты за 2023 год оказались ниже, чем ждал рынок. В этом году история может повториться, полагают в Альфа-банке. Эксперты допустили, что во втором полугодии ЛУКОЙЛ может выкупить свои акции у нерезидентов, и для этого компании может потребоваться до ₽1,5 трлн, если ориентироваться на полную стоимость бумаг. По оценке аналитиков, у компании сейчас накоплено около ₽1,1 трлн.
Итоговая сумма выкупа будет зависит от дисконта в цене. Если ЛУКОЙЛ последует рекомендации правительства и примеру выкупа собственных акций «Магнитом», цена выкупа может составить 50% от средней цены акций ЛУКОЙЛа за полгода. По мнению аналитиков Альфа-банка, в таком случае дивидендов по итогам 2024 года не будет, и компания ограничится только промежуточными выплатами на уровне ₽533 на бумагу.
ЛУКОЙЛ — российская нефтяная компания. В группу компаний входят перерабатывающие заводы, нефтехимические предприятия, сеть заправочных станций. Выручка в 2023 году по МСФО составила ₽7,93 трлн, а чистая прибыль — ₽1,16 трлн. Компания не публиковала результаты по МСФО за 2022 год, но в 2021 году эти показатели составили ₽9,4 трлн и ₽775 млрд соответственно.
В конце апреля ЛУКОЙЛ опубликовал финансовые результаты по РСБУ за первый квартал. Чистая прибыль упала на 13,8% год к году и составила ₽89,9 млрд. Выручка компании выросла на 45,8% год к году и составила ₽664,8 млрд.