Золотодобытчик «Селигдар» анонсировал финальные дивиденды за 2023 год

Совет директоров золотодобывающей компании «Селигдар» (SELG) рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере ₽2 на акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Дивидендная доходность акций «Селигдара» по текущей цене составляет около 2,8%. Всего на выплаты акционерам компания может направить в общей сложности ₽2,06 млрд.
Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на собрании 4 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 15 июня. Последний день для покупки акций под дивиденды — 13 июня.
На торгах Московской биржи акции компании отреагировали на новость о дивидендах небольшим ростом. По состоянию на 10:08 мск бумаги подорожали на 0,6%, до ₽72,69 за акцию.
Ранее компания уже выплатила акционерам дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере ₽2 на акцию. Общие дивиденды по бумагам «Селигдара» по результатам 2023 года могут составить ₽4 на акцию. За 2022 год компания не выплачивала дивиденды.
Холдинг «Селигдар» создан в 2008 году и входит в список крупнейших золотодобывающих компаний России. «Селигдар» ведет добычу золота в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, а добычу олова — в Хабаровском крае. Перспективные проекты холдинга находятся в Оренбургской области и на Чукотке.
В 2023 году консолидированная выручка «Селигдара» выросла на 61% и составила ₽56 млрд. Реализация золота по итогам 12 месяцев увеличилась на 23% и составила 8881 кг. По итогам 2023 года компания получила убыток в размере ₽11,5 млрд, что было обусловлено, прежде всего, неденежной переоценкой обязательств, номинированных в золоте и долларах США, в условиях роста рыночной цены на драгоценный металл и изменения курсов валют. Прибыль за вычетом курсовых разниц в январе — декабре 2023 года составила ₽2,84 млрд по сравнению с ₽1,3 млрд, полученных годом ранее.
По итогам первого квартала 2024 года выручка «Селигдара» от продажи металлов увеличилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до ₽8,1 млрд. Объем реализации произведенного золота составил 1107 кг, увеличившись на 32%. Выручка от реализации золота за квартал выросла на 77% и составила ₽6,7 млрд.