Золотодобытчик «Селигдар» анонсировал финальные дивиденды за 2023 год

В 2023 году консолидированная выручка «Селигдара» выросла на 61% и составила ₽56 млрд. Реализация золота по итогам 12 месяцев увеличилась на 23% и составила 8881 кг. По итогам 2023 года компания получила убыток в размере ₽11,5 млрд, что было обусловлено, прежде всего, неденежной переоценкой обязательств, номинированных в золоте и долларах США, в условиях роста рыночной цены на драгоценный металл и изменения курсов валют. Прибыль за вычетом курсовых разниц в январе — декабре 2023 года составила ₽2,84 млрд по сравнению с ₽1,3 млрд, полученных годом ранее.