Yandex раскрыла, как поменяет схему управления и вернет Воложа

В отчете Yandex N.V. говорится, что компания ожидает, что первый этап сделки состоится «в ближайшие недели». Yandex N.V. продаст до 68% акций российского «Яндекса» за 230 млрд руб. наличными в китайских юанях и до 68 млн акций Yandex N.V. класса А. Тогда же должна вступить в силу поправка к уставу компании, которая «значительно упростит корпоративное управление и структуру капитала»: будет аннулирована «золотая» акция, которая ранее принадлежала Фонду общественных интересов, из совета директоров уйдут представители этой организации и другие российские члены.