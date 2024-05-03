В России впервые с начала года вырос объем наличных в обращении

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Объем наличных денег в обращении в России в апреле 2024 года вырос на 171,2 миллиарда рублей, рост зафиксирован впервые с начала этого года, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Эксперт связал рост спроса россиян на наличные с майскими праздниками.