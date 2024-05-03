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В России впервые с начала года вырос объем наличных в обращении

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Объем наличных денег в обращении в России в апреле 2024 года вырос на 171,2 миллиарда рублей, рост зафиксирован впервые с начала этого года, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Эксперт связал рост спроса россиян на наличные с майскими праздниками.

Источник: Reuters

В предыдущие месяцы этого года объем наличности сокращался. Так, в марте объем средств «под подушкой» снизился на 103 миллиарда рублей, в феврале — на 24,7 миллиарда рублей, в январе — на 540,2 миллиарда рублей, что стало максимальным падением с марта 2022 года.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил апрельскую динамику сезонным явлением, связанным с длинными выходными в мае.

«Рост в апреле объясняется повышением спроса на наличные перед майскими праздниками», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, из-за высокой ключевой ставки годовой рост наличных денег в обращении снизился: на 1 апреля 2024 года он составил 6,1% против 12,3% годом ранее.