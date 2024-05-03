В России впервые с начала года вырос объем наличных в обращении

В предыдущие месяцы этого года объем наличности сокращался. Так, в марте объем средств «под подушкой» снизился на 103 миллиарда рублей, в феврале — на 24,7 миллиарда рублей, в январе — на 540,2 миллиарда рублей, что стало максимальным падением с марта 2022 года.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил апрельскую динамику сезонным явлением, связанным с длинными выходными в мае.
«Рост в апреле объясняется повышением спроса на наличные перед майскими праздниками», — отметил эксперт.
При этом, по его словам, из-за высокой ключевой ставки годовой рост наличных денег в обращении снизился: на 1 апреля 2024 года он составил 6,1% против 12,3% годом ранее.