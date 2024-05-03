В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ

Как уточнял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у Москвы «тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов» и что «здесь не может быть сомнений», что Москва взаимно будет действовать.