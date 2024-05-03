В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ

«Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов», — сообщило издание.
Как отметила газета, европейские страны хотят держаться подальше от всего, что может затрагивать сами активы, «опасаясь возмездия».
После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву.
В Кремле заявляли, что принятие таких решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
Как уточнял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у Москвы «тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов» и что «здесь не может быть сомнений», что Москва взаимно будет действовать.