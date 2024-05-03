Росбанк и УК «Лидер» смогли вернуть свои средства со спецсчета Euroclear

Росбанк и управляющая компания «Лидер» смогли взыскать средства со счетов типа С бельгийского депозитария Euroclear, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом процессов. Ранее компании подали иски к Euroclear и выиграли процессы.
Директор по правовым вопросам Росбанка Александр Кудрявцев подтвердил изданию, что банку удалось взыскать собственные средства по исполнительному листу со спецсчета Euroclear.
По данным издания, арбитражные суды первой инстанции удовлетворили как минимум четыре иска к Euroclear. Помимо Росбанка и УК «Лидер», победу над бельгийским депозитарием одержал банк «Санкт-Петербург», первым подавший иск и выигравший такой процесс, а также МТС Банк.
Всего компании, банки и частные инвесторы в связи с блокировкой активов подали в российские суды более 100 исков. Общая сумма требований в российских арбитражах против европейских депозитариев Clearstream и Euroclear, по подсчетам «РБК Инвестиций» на основе открытых данных, по состоянию на 17 февраля составляла ₽689,5 млрд. Для сравнения, в августе 2023 года этот показатель превышал ₽200 млрд. Большая часть исков касается Euroclear.
В начале 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает арест счетов типа С по решению российских судов. Позднее из-под запрета вывели решения, вынесенные до 3 января 2023 года.
В сентябре 2023 года Росбанк обратился с заявлением в суд и потребовал взыскать с Euroclear $58 млн (₽5,2 млрд) и ₽98,2 млн. В ноябре иск был полностью удовлетворен, в январе этого года решение подтвердила апелляционная инстанция, о подаче сторонами кассационных жалоб не сообщалось. Исполнительный лист был выдан Росбанку 19 февраля.
УК «Лидер» подала иск к Euroclear о взыскании ₽122,5 млн в сентябре прошлого года — первая инстанция удовлетворила его полностью в декабре, а апелляционная утвердила решение в марте 2024 года. Исполнительный документ УК получила 12 апреля. Представитель «Лидера» не ответил на запрос издания.
МТС Банк решил взыскать с Euroclear $37,9 млн (₽3,4 млрд) в августе 2023 года. В ноябре Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск и присудил банку $35,6 млн, или ₽3,2 млрд. МТС Банк сообщил, что находится в процессе возбуждения исполнительного производства для принудительного исполнения решения суда по иску к Euroclear.
Первым дело у европейского депозитария Euroclear выиграл банк «Санкт-Петербург». В январе 2023 года Арбитражный суд Москвы обязал Euroclear выплатить банку $107,1 млн и €489 тыс.
В марте 2022 года Euroclear, который обеспечивал проведение трансграничных сделок с бумагами и международных расчетов, в одностороннем порядке приостановил обслуживание Национального расчетного депозитария (НРД) и его российских контрагентов. В июне 2022 года Евросоюз ввел санкции в отношении НРД, выступавшего номинальным держателем по многим иностранным активам российских инвесторов. Из-за этого российские инвесторы лишились возможности распоряжаться принадлежащими им иностранными активами или получать по ним доходы, если в цепочке их хранения присутствует НРД. Частные и институциональные инвесторы подают иски к европейским депозитариям, которые заблокировали ценные бумаги, с осени 2022 года.
В августе 2023 года министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что замороженные активы на общую сумму около ₽1,5 трлн остаются у 3,5 млн россиян. Доступ к части заблокированных активов удалось вернуть благодаря различным мерам, принятым финансовыми властями, в том числе через конвертацию депозитарных расписок и выпуск замещающих облигаций. В декабре 2023 года начались выплаты купонов, дивидендов и погашений по 665-му указу президента.
С 25 марта стартовал процесс обмена заблокированными активами для российских инвесторов. Российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги, а нерезиденты-покупатели — заплатить за них деньгами со счетов типа С. Организатор особых торгов между россиянами и иностранцами — брокер «Инвестиционная палата». Процесс коснется портфелей стоимостью не более ₽100 тыс., а также активов из более крупных портфелей, но в пределах все тех же ₽100 тыс. Выкуп будет проходить по 844-му указу президента. 8 мая — последний день, чтобы подать заявку на обмен заблокированными активами.