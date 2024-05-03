Росбанк и УК «Лидер» смогли вернуть свои средства со спецсчета Euroclear

С 25 марта стартовал процесс обмена заблокированными активами для российских инвесторов. Российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги, а нерезиденты-покупатели — заплатить за них деньгами со счетов типа С. Организатор особых торгов между россиянами и иностранцами — брокер «Инвестиционная палата». Процесс коснется портфелей стоимостью не более ₽100 тыс., а также активов из более крупных портфелей, но в пределах все тех же ₽100 тыс. Выкуп будет проходить по 844-му указу президента. 8 мая — последний день, чтобы подать заявку на обмен заблокированными активами.