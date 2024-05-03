Продажи топлива на срочном рынке предложили сделать обязательными

Необходимость полноценного срочного рынка нефтепродуктов назрела уже давно, считают собеседники РБК в отрасли. Но часто на начальном этапе создание рынка происходит нормативно, поэтому введение критерия обязательности в этом ключе может быть важным шагом, считает один из них. Сейчас власти в ручном режиме решают проблемы отдельных участников: обеспечение поставок дизельного топлива для АПК по комфортным ценам, «северного завоза», ЖКХ. «Развитие срочного рынка решит эту проблему, позволив хеджировать риски, а значит, повысит общую устойчивость и гибкость. Думаю, что наиболее значимым эффект будет для независимых АЗС, средних и крупных потребителей в АПК и грузовом транспорте, в среднесрочной перспективе — МУПы в ЖКХ», — рассуждает один из собеседников РБК.