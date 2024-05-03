Принять разрешение: платформу согласий на «Госуслугах» начнут пилотировать в 2024-м

В теории внедрение такой системы может привести к созданию приложений в режиме «одного окна», через которые человек будет получать любые услуги от разных участников финрынка, магазинов, медицинских учреждений и так далее, без дополнительного введения и подтверждения сведений о себе. Однако есть один важный момент. Обмен клиентскими данными через открытые API может происходить только по согласию клиента. При этом ему должно быть понятно, под чем он подписывается, а также необходимо предусмотреть возможность отслеживать все свои согласия и отозвать любое из них.