Принять разрешение: платформу согласий на «Госуслугах» начнут пилотировать в 2024-м

На базе портала «Госуслуги» до конца года ЦБ и Минцифры с участниками финрынка начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС). Ее внедрение позволит гражданам без дополнительного подтверждения сведений о себе получать любые услуги от разных банков, МФО, страховых, брокеров, а в будущем, возможно, и магазинов, медицинских учреждений и так далее. Организации будут делиться информацией о клиентах через открытые API, это программные интерфейсы для цифрового обмена данными. В чем преимущества и есть ли риски в такой системе — в материале «Известий».
Первая проба
Поэтапное внедрение обязательного использования открытых API на финрынке (помимо банков к обмену данными подключаются и другие его участники) планируется с 2026 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. А в дальнейшем систему могут начать распространять на других поставщиков услуг по модели открытых данных.
В теории внедрение такой системы может привести к созданию приложений в режиме «одного окна», через которые человек будет получать любые услуги от разных участников финрынка, магазинов, медицинских учреждений и так далее, без дополнительного введения и подтверждения сведений о себе. Однако есть один важный момент. Обмен клиентскими данными через открытые API может происходить только по согласию клиента. При этом ему должно быть понятно, под чем он подписывается, а также необходимо предусмотреть возможность отслеживать все свои согласия и отозвать любое из них.
Для решения этой проблемы, как рассказали «Известиям» в Центробанке, до конца 2024 года планируется начать с участниками рынка пилотирование прототипа платформы коммерческих согласий на базе портала «Госуслуги». Сроки запуска платформы в целевом виде будут уточнены по итогам этого пилота, сообщили в пресс-службе регулятора.
— Минцифры совместно с Банком России активно прорабатывают сценарии использования и подходы к технической реализации платформы коммерческих согласий, — подтвердили «Известиям» в Минцифры.
По словам директора по развитию открытых данных и экосистем Ассоциации ФинТех (АФТ) Анастасии Каючкиной, возможность управлять согласиями на передачу данных в режиме «одного окна» — важное условие для создания доверенной среды, в которой должны функционировать открытые API.
— В настоящее время на площадке Ассоциации ФинТех с участием представителей финрынка формируются функциональные требования к платформе коммерческих согласий для использования при обмене данными по открытым API, — сообщила она.
И добавила, что они будут направлены в Банк России для рассмотрения совместно с Минцифры.
На одном портале
В Центробанке «Известиям» пояснили, как будет работать ПКС. Пока на уровне отрытых финансов.
— Когда человеку понадобится дистанционно получить услугу финансовой организации, а у нее будет недостаточно данных о нем, человек сможет дать согласие на передачу этих данных из другой финансовой организации, у которой эта информация есть. Например, если человеку понадобится продлить полис ипотечного страхования, он сможет дать согласие на то, чтобы его кредитная организация передала необходимую информацию страховщику, — рассказали в регуляторе.
Проще говоря, не нужно будет вводить все сведения, достаточно будет дать согласие через «Госуслуги» (примерно сейчас по этому же принципу можно пройти идентификацию через этот портал).
Как подчеркнули в ЦБ, на платформе, что важно, будет храниться только согласие граждан, а не информация о них.
— Данные по-прежнему будут находиться у финансовых организаций и с помощью открытых API передаваться напрямую от компании к компании при наличии согласия человека, — подчеркнули в пресс-службе Банка России.
Одно из главных преимуществ платформы заключается в том, что человек сможет видеть все предоставленные им согласия и управлять ими: при желании — отозвать, если законодательством не установлено иное, отметили в Центробанке.
Будущее где-то здесь
— Вначале платформа будет использоваться для получения согласий от граждан на обмен информацией о них между участниками финансового рынка с помощью открытых API. Позднее возможно ее использование и для других типов согласий вне обмена по открытым API, — сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. И добавили, что вопрос более широкого использования находится в компетенции Минцифры.
В этом министерстве подтвердили, что после апробации ПКС во время пилота с Банком России планируется дальнейшее расширение возможностей платформы.
— Принцип получения согласий действительно может быть расширен. Это могут быть совершенно разные услуги, тут скорее вопрос их оперативной интеграции на портал и готовность прочей инфраструктуры, их обслуживающей, — согласен президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.
Он предположил, что все коммерческие согласия можно будет интегрировать в систему «одного окна» — это вопрос двух-трех лет.
— Другой момент, что необходимость наращивания финансирования этой отрасли также будет возрастать, поскольку на это требуются масштабные информационно-электронные ресурсы и их регулярная проверка на устойчивость к хакерским атакам, — уверен эксперт.
И ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова отмечает, что согласие может потребоваться там, где есть необходимость обмена данными.
— Финансы наиболее яркий пример, но есть еще, скажем, медицинские услуги. Здесь речь про обмен данными в рамках обслуживания в разных клиниках. Предоставление согласия на передачу медицинских данных из одной клиники в другую, чтобы заново не вспоминать все исторические данные по заболеваниям и анализам, может быть удобным для клиентов, — считает эксперт.
Правда, она подчеркнула, что пока речь только про финансы.
— Открытость данных в более широком понимании — концепция, которая сложнее реализуема по причине взаимодействия довольного большого количества различных участников рынка: разных государственных органов и регуляторов, а также коммерческих игроков из различных индустрий, — сказала Екатерина Семерикова.
Привычка — вторая натура
При этом эксперты уверены, что портал «Госуслуги» — привычная площадка для россиян, с точки зрения клиентского опыта, это потенциально один из лучших вариантов для пилотирования такой платформы.
— Портал «Госуслуги» уже стал необходимым элементом взаимодействия с различными государственными услугами и не только, к примеру, когда мы их используем в качестве подтверждения идентификации на сторонних платформах. Поэтому для большинства жителей страны удобство и привычность платформы могут стать дополнительными факторами для более ускоренного принятия и понимания того, для чего требуется согласие на передачу данных, — полагает представитель Школы управления «Сколково».
А Геннадий Фофанов полагает, что, учитывая регулярно возрастающую функцию портала «Госуслуги» как службы «одного окна», эта опция позволит в некотором роде облегчить для пользователей процесс получения тех или иных услуг.
— Иными словами, еще больше сократить временной период пребывания на ресурсе и обрабатывания того или иного запроса, — считает эксперт.
Эффективность работы платформы на этом ресурсе может быть достаточно высокой и востребованной, полагает он.