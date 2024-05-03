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Пенсионерам рассказали о дополнительных майских выплатах

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории пенсионеров, имеющие отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты. Кому и в каком размере они положены, рассказала в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Источник: РИА "Новости"

Прежде всего, есть федеральные выплаты. Начиная с 2019 года, граждане РФ, постоянно проживающие в России, Литве, Латвии и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ, ежегодно получают по 10 тысяч рублей. В юбилейные годы выплаты могут быть еще выше.

Помимо этого, каждый регион устанавливает свои выплаты — не только участникам войны и инвалидам, но и другим категориям — детям войны, узникам концлагерей, труженикам тыла и т. п. Размер помощи в каждом конкретном случае лучше уточнить в своем отделении Соцфонда.

Кроме того, с 1 мая повысят пенсии пенсионерам, достигшим 80 лет и имеющим стаж в отдельных отраслях экономики. Размер выплат зависит от стажа и взносов работодателя в СФР. «В целом все пенсионеры в апреле получат две пенсии — одну в начале месяца, а другую в конце апреля из-за майских праздников», — заключила Иванова-Швец.