Пенсионерам рассказали о дополнительных майских выплатах

Прежде всего, есть федеральные выплаты. Начиная с 2019 года, граждане РФ, постоянно проживающие в России, Литве, Латвии и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ, ежегодно получают по 10 тысяч рублей. В юбилейные годы выплаты могут быть еще выше.
Помимо этого, каждый регион устанавливает свои выплаты — не только участникам войны и инвалидам, но и другим категориям — детям войны, узникам концлагерей, труженикам тыла
Кроме того, с 1 мая повысят пенсии пенсионерам, достигшим 80 лет и имеющим стаж в отдельных отраслях экономики. Размер выплат зависит от стажа и взносов работодателя в СФР. «В целом все пенсионеры в апреле получат две пенсии — одну в начале месяца, а другую в конце апреля из-за майских праздников», — заключила Иванова-Швец.