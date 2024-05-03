Пенсионерам рассказали о дополнительных майских выплатах

Кроме того, с 1 мая повысят пенсии пенсионерам, достигшим 80 лет и имеющим стаж в отдельных отраслях экономики. Размер выплат зависит от стажа и взносов работодателя в СФР. «В целом все пенсионеры в апреле получат две пенсии — одну в начале месяца, а другую в конце апреля из-за майских праздников», — заключила Иванова-Швец.