Maersk возобновила ликвидацию российского бизнеса

Несмотря на заявления об уходе из России, некоторые международные игроки продолжают работать в портах страны. В апреле 2024 года на ежегодном съезде РСПП глава FESCO Андрей Северилов, выступая на пленарном заседании, попросил у президента Владимира Путина ввести приоритет для российских логистических компаний при обслуживании в российских портах. По его словам, западные компании сейчас пытаются вернуться на российский рынок, при этом работа российских судоходных операторов в европейских портах запрещена. В качестве примера он привел швейцарскую компанию MSC, которая после введения Евросоюзом антироссийских санкций сократила свою работу в российских портах, но полностью из России не ушла.