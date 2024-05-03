Один из крупнейших мировых логистов остановил ликвидацию бизнеса в России

Уже по итогам первых шести месяцев 2022 года ущерб от сокращения количества операций в России оценивался головной Maersk в $624 млн. В связи с нахождением в ликвидации в 2023 году обе российские «дочки» отчитались о том, что операционную деятельность не вели и выручку не получали. Как указывает «Маэрск Солюшнс», геополитическая ситуация в 2023 году продолжала «оставаться напряженной, введены многосторонние санкции, изменены принципы международного налогообложения, которые влияют на логистическую отрасль». «В связи с вводимыми санкциями и ограничениями для работы иностранных логистических организаций на российском рынке появилось много российских логистических компаний, таким образом, возникает риск невостребованности оказываемых ООО услуг, а именно то, что российские организации при выборе поставщиков будут определяться в пользу организаций Российской Федерации и иных организаций из дружественных стран, определенных правительством Российской Федерации», — указывается в отчетности.