Цены на какао в Лондоне обвалились на 30% на текущей неделе

Резкий рост цен на сырье для шоколада в последние месяцы был связан с его дефицитом из-за неурожая в Западной Африке. В феврале регион охватила сильная жара, по данным World Weather Attributio, такая погода приходит раз в 10 лет. Кроме того, отмечал Bloomberg, дефицит какао связан с недостаточным финансированием отрасли на протяжении 10 лет и недостаточной поддержкой миллионов обедневших фермеров. На этом фоне какао с начала года подорожал почти на 193%.