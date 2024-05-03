Цены на какао в Лондоне обвалились на 30% на текущей неделе

Цены на какао обвалились с исторических максимумов, достигнутых во второй половине апреля. Только за минувшую неделю майские фьючерсы на какао-бобы в Лондоне упали на 21% — с £9444 ($11 845) до £7461 ($9358) за тонну, свидетельствуют данные ICE Futures. По сравнению к закрытию в прошлую пятницу какао дешевело почти на 30% до £6619 ($8302) за тонну.
На пике 22 апреля фьючерсы торговались на отметке £10 265 ($12 875) за тонну. По сравнению с этим уровнем цена упала на 27,3%.
Как отмечает Bloomberg, сейчас на рынке затишье. Из-за бурного роста цен на какао в этом году трейдерам необходимо больше денег для оплаты маржинальных требований на фьючерсном рынке. Нехватка средств вынуждает их закрывать позиции и откладывать закупки у ведущих производителей.
В свою очередь Тристан Флетчер, гендиректор платформы c искусственным интеллектом для анализа товарных рынков ChAI, полагает, что рынки какао и кофе «сильно перекуплены». По его словам, инвесторы фиксируют прибыль.
Генеральный директор производителя шоколада Hershey Мишель Бак полагает, что «на текущий рынок влияют факторы, выходящие за рамки спроса и предложения». По ее словам, изменение цен связано с нехваткой ликвидности и рыночными спекуляциями. Аналитики подразделения BMI Fitch Solutions также называют спад цен результатом «торговых маневров», не связанным с изменениями фундаментальных показателей рынка.
Резкий рост цен на сырье для шоколада в последние месяцы был связан с его дефицитом из-за неурожая в Западной Африке. В феврале регион охватила сильная жара, по данным World Weather Attributio, такая погода приходит раз в 10 лет. Кроме того, отмечал Bloomberg, дефицит какао связан с недостаточным финансированием отрасли на протяжении 10 лет и недостаточной поддержкой миллионов обедневших фермеров. На этом фоне какао с начала года подорожал почти на 193%.
Но есть признаки, что ситуация с поставками какао может улучшиться. Дожди в Западной Африке могут помочь предстоящему урожаю. Кроме того, в Кот-д'Ивуаре и Гане подняли плату фермерам за какао-бобы, чтобы стимулировать их поставлять больше сырья на переработку и экспорт, пишет Bloomberg.