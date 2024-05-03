Цена нефти Brent взяла курс на сильнейшее недельное падение за 3 месяца

Снижение на рынке нефти наблюдалось на фоне неопределенности в отношении спроса на топливо, высоких процентных ставок и признаков ослабления геополитических рисков. Инвесторы обеспокоены тем, что высокие процентные ставки в долгосрочной перспективе будут сдерживать экономический рост в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, а также в других частях мира, пишет издание. От более существенного снижения рынок удерживали перспективы того, что страны ОПЕК+ продолжат ограничивать добычу.