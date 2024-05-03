Apple объявила крупнейший в истории США обратный выкуп акций на $110 млрд

Акции Apple на вечерних торгах биржи NASDAQ в четверг, 2 мая, выросли на 7,9% — до $186,6 за бумагу. В пятницу, 3 мая, по состоянию на 11:36 мск на предварительных торгах бумаги дорожали на 5,76% — до $183,1. С начала года акции компании упали примерно на 5% по сравнению с ростом индекса S&P 500 более чем на 6%.