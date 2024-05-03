Apple объявила крупнейший в истории США обратный выкуп акций на $110 млрд

Производитель iPhone побил собственный рекорд. По данным исследовательской компанией Birinyy Associates, которая отслеживает статистику по выкупу акций в США с 1999 года, в 2018 году технологический гигант анонсировал выкуп акций на сумму $100 млрд. В 2021, 2022 и 2023 годах компания объявляла программы выкупа на $90 млрд.
В целом на Apple приходится шесть из десяти крупнейших объявлений об обратном выкупе акций, когда-либо сделанных в США. В список компаний с крупнейшими байбэками также входят нефтяная корпорация Chevron, который в январе 2023 года объявила выкуп на $75 млрд, и технологический холдинг Alphabet, объявивший в апреле 2024 года о выкупе собственных бумаг на $70 млрд.
«Apple, возможно, признала, что она становится акцией стоимости, которая возвращает деньги акционерам, а не акцией роста, которой нужны деньги для исследований и разработок или расширения», — считает главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник.
По итогам основных торгов на бирже NASDAQ в четверг, 2 мая, Apple занимала второе место в мире по капитализации, стоимость компании оценивалась в $2,67 трлн. По этому показателю Apple уступает только Microsoft, чья рыночная стоимость оценивается в $2,96 трлн.
Акции Apple на вечерних торгах биржи NASDAQ в четверг, 2 мая, выросли на 7,9% — до $186,6 за бумагу. В пятницу, 3 мая, по состоянию на 11:36 мск на предварительных торгах бумаги дорожали на 5,76% — до $183,1. С начала года акции компании упали примерно на 5% по сравнению с ростом индекса S&P 500 более чем на 6%.
Apple также представила квартальные результаты, которые превзошли ожидания инвесторов. Продажи оказались лучше прогнозов. Компания также сообщила, что ожидает возобновления роста выручки в текущем квартале. Кроме того, Apple увеличила квартальные дивиденды 12-й год подряд.
Выручка Apple во втором квартале финансового года (завершился 30 марта) упала на 4% — до $90,8 млрд. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали показатель на уровне $90,3 млрд. Чистая прибыль снизилась на 2% — до $23,6 млрд по сравнению с $24,2 млрд годом ранее. Прибыль также превысила прогнозы Уолл-стрит. Разводненная прибыль на акцию составила $1,53. Это превысило оценку аналитиков в $1,5.
В этом году компания вышла на рынок гарнитур смешанной реальности, представив 2 февраля гарнитуру Vision Pro. Apple не раскрыла данные о продажах Vision Pro, но заявила, что устройство вызывает интерес среди корпоративных клиентов.