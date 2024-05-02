Выдачи ипотеки в марте упали почти на 40%

В марте выдачи ипотеки упали почти на 40% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По итогам месяца банки выдали 126 тыс. ипотечных кредитов на 500 млрд рублей. Эти показатели на 39 и 36% ниже, чем в таком же периоде 2023 года, следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия».