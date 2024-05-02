В одной корзине: во сколько обойдутся пасхальные угощения

В 2024 году православный праздник Светлого Христова Воскресения отмечается 5 мая. Этот день связан со множеством религиозных традиций. Одна из них — подготовка праздничного стола, наполненного различными угощениями. После окончания Великого поста верующие могут побаловать себя любимой едой. Меню может быть разным, однако есть блюда, которые обязательно должны быть на пасхальном столе. «Известия» узнали, во сколько обойдется праздничная продуктовая корзина.
Ждать ли роста цен на яйца
Один из самых популярных продуктов, который обязательно предложат гостям и домочадцам на Пасху, — это окрашенные яйца. В преддверии важнейшего православного праздника ситуация с ценами на них вызывает у граждан опасения. Тем не менее причин для тревоги нет, полагают в облачном сервисе мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр». Компания представила прогноз стоимости популярных пасхальных продуктов, который имеется в распоряжении «Известий».
В 2023 году Россия столкнулась с настоящим яичным кризисом. По данным Росстата, цены на яйца за год повысились на 61,35%. Это стало самым высоким темпом роста на продовольственном рынке.
В этом году ситуация постепенно стабилизировалась. В частности, в период с 16 по 22 апреля стоимость яиц снизились на 0,14%. С начала года яйца подешевели на 5,05%. Многие граждане, однако, опасаются, что предпраздничный ажиотаж приведет к резкому повышению цен.
Тем не менее в данный момент роста цен на этот продукт не наблюдается, подчеркнула она. Некоторые эксперты прогнозировали увеличение стоимости, однако их ожидания не оправдались.
«Ценозавр» проанализировал стоимость яиц категорий СВ, СО, С1 и С2 в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России. За последние месяцы цена этого продукта в стране стабилизировалась, пришли к выводу в компании. Средняя стоимость десятка куриных яиц на 15 апреля 2024 года составляла 127,97 рубля. В целом же цена на продукт колебалась в пределах 88,99−189,49 рубля в зависимости от категории.
Значительного увеличения стоимости яиц перед Пасхой в компании не ожидают. Цена и так находится на довольно высоком уровне по сравнению с прошлым годом.
— Если продукт и подорожает в отдельных торговых сетях, то незначительно, на 2−3% на фоне праздничного спроса, а после стоимость яиц вновь скорректируется. С большой вероятностью потребители даже не заметят разницы, — полагает сооснователь и генеральный директор сервиса мониторинга цен «Ценозавр» Константин Калугин.
Об отсутствии предпосылок для беспокойства говорит и динамика прошлого года. На Пасху в 2023 году существенного подорожания яиц не было, напоминают в компании. Цена на продукт в предпраздничный период увеличилась на 1,5%, но спустя несколько недель вернулась к прежнему уровню.
— На данный момент они сохранили цены прошлого года и вряд ли подорожают в ближайшее время. В среднем их можно купить за 86,4 рубля, — отмечает Калугин.
Во сколько обойдется кулич
Неотъемлемой часть праздничного стола в день Светлого Христова Воскресения остаются куличи. Считается, что выпечку лучше всего готовить самостоятельно, однако россияне нередко предпочитают покупать этот продукт в магазине.
За пасхальный кулич массой от 270 до 450 г потребители в среднем отдадут порядка 308,99 рубля, прогнозируют в «Ценозавре». Готовые куличи ежегодно дорожают, и в 2024 году ценник может вырасти примерно на 9−11%.
Впрочем, довольно часто верующие самостоятельно готовят праздничную выпечку. И для этого им необходимы следующие базовые ингредиенты: мука, сахар, сливочное масло, дрожжи, глазурь, творог, молоко и изюм.
Мука, по данным сервиса, подорожает примерно на 6%. Об этом говорит анализ цен, фиксировавшихся в предыдущие два года. На данный момент средняя цена упаковки муки весом от 1 до 2 кг находится в районе 143,38 рубля. При этом важно отметить, что в 2023 году ее стоимость сокращалась на 7% по сравнению с 2022 годом, указывает Марина Петрова.
Стоимость сахара в предпраздничный период повысится на 2−4%, сообщает «Ценозавр». С начала месяца продукт подорожал на 1,8%. Всего же сахарный песок вырос в цене на 15%, ссылается на данные Росстата Петрова. Однако в предыдущем году фиксировалось резкое снижение его цены на 27%. И если в настоящий момент его стоимость составляет 73,5 рубля, то в апреле 2022 года сахар стоил 87 рублей за килограмм, напоминает она.
— Говоря о средних ценах на продукты следует отметить, что пачка сливочного масла массой 150−200 г стоит 201,7 рубля, а упаковка дрожжей — 27,87 рубля, — сообщает Константин Калугин.
Не ожидает он и роста цен на творог. Сейчас пачка этого продукта массой 200−300 г обойдется в 98,4 рубля, и подорожание товара не ожидается, подчеркивает гендиректор «Ценозавра».
А вот цены на глазурь станут выше — 4−6%. С начала месяца товар уже подорожал на 2%. В среднем пачка глазури весом 75−100 г стоит 96 рублей.
Пастеризованное молоко выросло в цене на 4% по сравнению с прошлым пасхальным периодом. Сейчас его средняя стоимость, по данным Росстата, оценивается в 100,19 рубля. Стоимость сметаны в 2024 году увеличилась на 3%, уточняет Марина Петрова.
Упаковка изюма массой 200−500 г на данный момент стоит в среднем 263,2 рубля. С начала месяца он подорожал на 17,9%. В целом же цена продукта колеблется в диапазоне от 119,99 до 479 рублей. Дальнейшего роста стоимости ожидать не стоит, полагают в «Ценозавре», поскольку подорожание уже произошло.
В совокупности за все вышеуказанные продукты, необходимые для приготовления пасхальной выпечки, придется отдать 1102,21 рубля — втрое больше, чем за готовый кулич. Правда, штучно выпечки из одной продуктовой корзины получится больше.
Подорожает ли вино
«Ценозавр» не исключает роста цен на алкоголь. В частности, подорожает кагор, символизирующий, как принято считать в Русской православной церкви, кровь Иисуса Христа.
Изменения в стоимости для этой категории товаров, по прогнозам сервиса, будут, но окажутся незначительными. Сейчас цена за бутылку кагора объемом 0,7−0,75 л находятся в диапазоне от 299,99 до 842,19 рубля.
Почему дорожают продукты
Необходимо понимать, что цены в течение года растут по разным причинам, обращает внимание Марина Петрова. Также важно учитывать, что многие продукты питания в настоящий момент подорожали ниже уровня инфляции.
— Стоит сказать, что конкуренция на рынке достаточно большая, производство развивается, а государство активно регулирует рост цен. ФАС проводит большую работу в этом направлении, благодаря чему не произошло серьезного увеличения, — подчеркивает она.
Влиять на подорожание продуктов питания может стоимость горюче-смазочных материалов, так как транспортные затраты остаются важной составляющей во всей производственной цепочке.
— Кроме того, на росте цен сказывается санкционное давление, потому что многие компоненты оборудования — зарубежные. Соответственно, сейчас существуют сложности с поставками запчастей для сельхозтехники и комплектующих, привязанных к курсу доллара и евро, — отмечает Петрова.
Все эти факторы приводят к росту себестоимости, в результате чего предприятие принимает решение о повышении цен, особенно на низкомаржинальные продукты.