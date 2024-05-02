В одной корзине: во сколько обойдутся пасхальные угощения

Стоимость сахара в предпраздничный период повысится на 2−4%, сообщает «Ценозавр». С начала месяца продукт подорожал на 1,8%. Всего же сахарный песок вырос в цене на 15%, ссылается на данные Росстата Петрова. Однако в предыдущем году фиксировалось резкое снижение его цены на 27%. И если в настоящий момент его стоимость составляет 73,5 рубля, то в апреле 2022 года сахар стоил 87 рублей за килограмм, напоминает она.