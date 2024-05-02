Иран и РФ прорабатывают запуск платежей в цифровых валютах ЦБ

Он добавил: эти варианты могут упростить торговлю между государствами и потенциально смягчить последствия санкций. Пока сложности остаются — нужно создать инфраструктуру и нормативные акты для новых методов платежей. Однако Иран намерен сотрудничать с Россией, чтобы воплотить эти решения в жизнь, подчеркнул Рахими Мохсен.
Сейчас из-за невозможности проводить расчеты в долларах и евро Россия и Иран перешли к использованию национальных валют, рассказал председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев. Однако возникают сложности с конвертацией. А также из-за несоответствия рыночного курса в Иране государственному. Запуск платежей через ЦФА и цифровые валюты центральных банков может упростить торговлю, уверен Черешнев.
Кроме того, партнерство с Ираном имеет стратегическое значение. Оно позволяет укреплять влияние нашей страны на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, добавил эксперт.
Использование новых методов проведения платежей также может стать прецедентом в дальнейшем переходе на такие взаиморасчеты с другими странами, продолжающими торговать с Россией, считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.