Иран и РФ прорабатывают запуск платежей в цифровых валютах ЦБ

Он добавил: эти варианты могут упростить торговлю между государствами и потенциально смягчить последствия санкций. Пока сложности остаются — нужно создать инфраструктуру и нормативные акты для новых методов платежей. Однако Иран намерен сотрудничать с Россией, чтобы воплотить эти решения в жизнь, подчеркнул Рахими Мохсен.