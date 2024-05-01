Турецкие компании попали под санкции США против России

Под ограничения за действия «в секторе экономики Российской Федерации, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России», в частности, попали:
- BELLUGA İÇ VE DIŞ TİCARET LIMİTED ŞİRKETİ, которая импортирует и экспортирует широкий спектр продукции, в том числе стройматериалы и запчасти, а также предоставляет логистические услуги;
- ETASIS AS, производящая станки с числовым программным управлением;
- IDA ELEVATOR INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY, которая специализируется на двигателях и механизмах;
- LSS GLOBAL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED, она занимается поставками материалов для нефтегазового, строительного, железнодорожного и автомобильного секторов.
Всего в новом санкционном списке почти 300 физических и юридических лиц, а также организаций. Среди них — более 60 объектов, расположенных в Азербайджане, Бельгии, Китае, ОАЭ и Словакии. В Вашингтоне объяснили введение ограничений тем, что они помогают Москве обходить санкции и закупать оборудование за рубежом.
Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и настаивают на их отмене. Ограничения останутся надолго, признал президент Владимир Путин.