Турецкие компании попали под санкции США против России

Всего в новом санкционном списке почти 300 физических и юридических лиц, а также организаций. Среди них — более 60 объектов, расположенных в Азербайджане, Бельгии, Китае, ОАЭ и Словакии. В Вашингтоне объяснили введение ограничений тем, что они помогают Москве обходить санкции и закупать оборудование за рубежом.