«Почта России» объяснила задержку в оформлении ввозимых в страну посылок

Ранее о задержках отправлений заявила Федеральная таможенная служба (ФТС). Там пояснили, что причиной стала нехватка средств на лицевом счете «Почты России» для оплаты пошлин. Как пояснил оператор, оплата проходит через специальный авансовый счет, который пополняют, «основываясь на среднем количестве отправлений».
В ФТС отмечали, что доля таких посылок не превышает 0,2% от всех ввозимых международных посылок. Их оформят после поступления средств на счет «Почты России».
С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок в Россию (лимит товаров, которые покупатель может приобрести в зарубежных офлайн- и онлайн-магазинах и ввезти в Россию без уплаты таможенной пошлины) вернули на уровень €200 вместо €1 тыс., который действовал с 2022 года. Если покупки за рубежом превысят €200, покупатель должен заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг.
Как поясняли опрошенные РБК эксперты, изменение отразится на цене ввозимых товаров не на момент покупки, а на момент прохождения таможни или в случае с доставкой почтой на момент получения за счет необходимости уплаты пошлины.