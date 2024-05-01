«Почта России» объяснила задержку в оформлении ввозимых в страну посылок

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок в Россию (лимит товаров, которые покупатель может приобрести в зарубежных офлайн- и онлайн-магазинах и ввезти в Россию без уплаты таможенной пошлины) вернули на уровень €200 вместо €1 тыс., который действовал с 2022 года. Если покупки за рубежом превысят €200, покупатель должен заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг.