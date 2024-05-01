МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей

«В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей. С учетом изложенного законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 30 тыс. рублей в месяц», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В документе также отмечается, что «низкий уровень МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, снижению спроса, тормозит рост ВВП, одновременно приводя к существенному росту теневого сегмента экономики и усилению социальной напряженности».Как следует из пояснительной записки, власти предприняли попытку изменить эту ситуацию. Однако переход с 1 января 2021-го на новую методику ежегодного установления МРОТ в процентном соотношении к медианной заработной плате за предыдущий год не привел к существенному увеличению благосостояния населения. Минимальный размер оплаты труда, установленный с 1 января 2024-го, составляет 19 242 рубля в месяц, говорится в документе.