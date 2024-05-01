ФТС сообщила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за пошлин

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизился с €1 тыс. до €200. В случае его превышения покупателю необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг. Эксперты рассказали РБК, что с изменением порога беспошлинной торговли «ничего принципиально не поменяется, если не считать роста нагрузки на таможенные органы и брокеров». Для покупателя вырастет стоимость товара, но не на момент покупки, а на момент прохождения таможни или в случае с доставкой почтой на момент получения за счет необходимости уплаты пошлины.