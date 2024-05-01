ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5% годовых

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 30 апреля — 1 мая оставила учетную ставку на уровне 5,25−5,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. На таком уровне ФРС удерживает ставку с июля 2023 года.
Сохранение ставки на прежнем уровне на мартовском заседании ФРС было ожидаемым. По состоянию на 1 мая рынок оценивал вероятность такого сценария в 97,5%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Вероятность понижения ставки на 25 базисных пунктов, до 5−5,25%, трейдеры оценивали лишь в 2,5%. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали, что на заседании в апреле ставка ФРС останется в диапазоне 5,25−5,5%.
Следующее заседание ФРС по ставкам состоится
Половина опрошенных экспертов заявила, что в этом году будет только два снижения ставки, и только около трети экспертов прогнозирует более существенное сокращение ставки ФРС. Четверо экономистов сказали, что не ожидают ни одного снижения ставки в 2024 году.
Экономический рост в США остается сильным и не похоже, что политика ФРС сильно повлияла на ситуацию, рассказал старший экономист Barclays по США Джонатан Миллар. Теперь он ожидает, что ФРС снизит ставку только один раз в этом году, в сентябре, хотя ранее прогнозировал несколько снижений — в целом на 75 базисных пунктов, начиная с июня.
ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордных значений за последние несколько десятилетий. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5−5,25%. В июне 2023 года регулятор сделал паузу, предупредив, что с повышением еще не закончил. В июле ставка была повышена еще на 25 б.п., до 5,25−5,5%, что стало максимумом с начала 2001 года. В сентябре, ноябре, декабре, январе и марте ФРС сохраняла ставку на уровне 5,25−5,5%.
В июне 2022 года годовой рост инфляции в США достиг пикового значения 9,1% — это рекорд за 41 год. После этого показатель начал снижаться. Однако в марте 2024 года потребительские цены в США выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года после роста на 3,2% в феврале. Базовая инфляция в США, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении осталась на уровне февраля и составила 3,8% Долгосрочный целевой уровень американского регулятора по инфляции составляет 2%.