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ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5% годовых

Ставка ФРС США не меняется с лета 2023 года. Она находится на максимуме более чем за 20 лет. Большинство экспертов считает, что снижения ставки можно ожидать на заседании в сентябре.

Источник: Freepik

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 30 апреля — 1 мая оставила учетную ставку на уровне 5,25−5,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. На таком уровне ФРС удерживает ставку с июля 2023 года.

Сохранение ставки на прежнем уровне на мартовском заседании ФРС было ожидаемым. По состоянию на 1 мая рынок оценивал вероятность такого сценария в 97,5%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Вероятность понижения ставки на 25 базисных пунктов, до 5−5,25%, трейдеры оценивали лишь в 2,5%. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали, что на заседании в апреле ставка ФРС останется в диапазоне 5,25−5,5%.

Следующее заседание ФРС по ставкам состоится 11—12 июня 2024 года. Между тем, среди 100 экономистов, опрошенных агентством Reuters, большинство (54 эксперта) ожидает первого в этом цикле снижения ставки лишь на заседании в сентябре. Они прогнозируют, что регулятор снизит ставку на 25 б.п. — до диапазона 5−5,25%. 26 экспертов прогнозируют сокращение на заседании в июле, и только четверо считают, что это произойдет в июне.

Половина опрошенных экспертов заявила, что в этом году будет только два снижения ставки, и только около трети экспертов прогнозирует более существенное сокращение ставки ФРС. Четверо экономистов сказали, что не ожидают ни одного снижения ставки в 2024 году.

Экономический рост в США остается сильным и не похоже, что политика ФРС сильно повлияла на ситуацию, рассказал старший экономист Barclays по США Джонатан Миллар. Теперь он ожидает, что ФРС снизит ставку только один раз в этом году, в сентябре, хотя ранее прогнозировал несколько снижений — в целом на 75 базисных пунктов, начиная с июня.

ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордных значений за последние несколько десятилетий. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5−5,25%. В июне 2023 года регулятор сделал паузу, предупредив, что с повышением еще не закончил. В июле ставка была повышена еще на 25 б.п., до 5,25−5,5%, что стало максимумом с начала 2001 года. В сентябре, ноябре, декабре, январе и марте ФРС сохраняла ставку на уровне 5,25−5,5%.

В июне 2022 года годовой рост инфляции в США достиг пикового значения 9,1% — это рекорд за 41 год. После этого показатель начал снижаться. Однако в марте 2024 года потребительские цены в США выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года после роста на 3,2% в феврале. Базовая инфляция в США, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении осталась на уровне февраля и составила 3,8% Долгосрочный целевой уровень американского регулятора по инфляции составляет 2%.