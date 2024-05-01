Что такое капитал в экономике и каким он бывает

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Что такое капитал.
Виды.
Что такое капитал.
Капитал — это любой ресурс бизнеса, который потенциально может прямо или косвенно генерировать выручку. Например, капиталом может быть сумма на счетах, имущество предпринимателя, запатентованные технологии и товарные знаки. Даже инвестиции в другие компании можно назвать капиталом — хоть бизнес и не может напрямую ими управлять после вложения, но все же они могут приносить деньги.
Есть много трактовок этого термина. Карл Маркс описывал капитал как самовозрастающую стоимость, создающую прибавочную стоимость. Это может быть вложение денег во что-то растущее в цене или прирастающее с течением времени, например банковский вклад и проценты по нему. Сейчас термин больше используют в мире бизнеса — например, смотрят на капитал как на совокупность материальных и нематериальных активов, которые человек или компания использует для получения дохода.
Виды капитала.
Градаций капитала несколько — чаще его делят в зависимости от принадлежности и от типа ресурсов, но есть и другие варианты, например деление на физический или нематериальный виды. Вот несколько распространенных типологий.
Капитал по форме инвестирования.
Основной капитал. Это любое имущество бизнеса, которое работает для генерации продукта и получения денег, при этом постепенно теряет свой ресурс и чаще всего стоимость, то есть амортизируется. Например, вы открыли точку «кофе с собой». В основной капитал в первую очередь войдет купленная кофемашина — она генерирует товар, которым вы торгуете, но постепенно теряет ресурс. Срок службы можно уточнить у производителя или в инструкции. В основном понятие «амортизация» используют в бухгалтерском учете, подробнее — в приказе Минфина России от 17.09.2020 № 204н.
Оборотный капитал. Это все, что используется для генерации продукции, то есть для производственного или операционного процесса. Как правило, к оборотному капиталу относят сырье, деньги, дебиторскую и кредиторскую задолженность. Стоимость этих средств может переноситься в текущие затраты в течение одного производственного или торгового цикла. Например, в кофейне с помощью кофемашины делают напитки. Для них нужно сырье: зерна, вода, молоко, сиропы. Это и есть оборотный капитал, который можно учитывать при расчете финансовой модели или при продаже бизнеса. Проще всего суть оборотного капитала понять можно так: это все, что превращается в продукт, то есть денег физически нет, но они могут появиться, если произвести и продать товары.
Капитал по принадлежности.
Собственный капитал. Есть две трактовки этого термина. На языке экономистов и финансистов — это разница между стоимостью всех активов компании и суммой ее обязательств. Например, бизнес владеет имуществом на ₽1 млн, но у него есть долговые обязательства на ₽600 тыс. Итого собственный капитал — ₽400 тыс. Однако эта цифра, скорее, теоретическая — ведь не факт, что все имущество получится быстро реализовать именно за ₽1 млн. В обиходе собственным капиталом могут назвать и в целом все имущество компании или человека независимо от долговых обязательств. Например, на счетах у вас ₽1 млн, плюс есть две квартиры. Нужно взять рыночную стоимость недвижимости, прибавить сумму своих денег — и получится собственный капитал.
Заемный капитал. Так называют ресурсы, которыми компания может пользоваться, но за которые должна в перспективе расплатиться. Типичный пример заемного капитала — банковский кредит. Или другой вариант — предоплата от клиента, эти деньги будут считаться вашим капиталом, но за них еще нужно поставить продукцию или оказать услуги.
Мониторинг размера собственного и заемного капитала полезен для определения финансовой стабильности бизнеса. Например, компания приносит прибыль, но при этом долгов у нее в несколько раз больше, чем собственного капитала. Это плохо с точки зрения экономического здоровья — любой кризис и сокращение спроса могут подкосить предприятие, ресурса, чтобы переждать сложное время, у такого бизнеса нет. Но это не значит, что нужно сразу стремиться к созданию собственного капитала — есть много компаний, годами живущих на заемном и приносящих прибыль.
Капитал по форме ресурса.
Еще его называют капиталом по форме инвестирования.
Реальный капитал — все, что существует физически. Это сырье, оборудование, недвижимость, земля.
Финансовый капитал. Это деньги и любые ценные бумаги. В некоторых типологиях встречается другое наименование — банковский капитал, хотя это не совсем корректно, ведь ценные бумаги не всегда относятся к банкам. Деньги с точки зрения капитала — это и самостоятельная ценность, и финансовый инструмент для реализации задач (например, генерации другого вида капитала). Например, для кофейни деньги — это в первую очередь инструмент оплаты труда и покупки сырья, а для крупной компании — возможность покупать активы других компаний и генерировать от них прибыль.
Интеллектуальный, или нематериальный капитал. Так в некоторых типологиях называют капитал из интеллектуальной собственности, например — зарегистрированные товарные знаки или патенты. В классической же экономике такие активы свойственно относить к реальному капиталу.