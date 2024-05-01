Что такое капитал в экономике и каким он бывает

Оборотный капитал. Это все, что используется для генерации продукции, то есть для производственного или операционного процесса. Как правило, к оборотному капиталу относят сырье, деньги, дебиторскую и кредиторскую задолженность. Стоимость этих средств может переноситься в текущие затраты в течение одного производственного или торгового цикла. Например, в кофейне с помощью кофемашины делают напитки. Для них нужно сырье: зерна, вода, молоко, сиропы. Это и есть оборотный капитал, который можно учитывать при расчете финансовой модели или при продаже бизнеса. Проще всего суть оборотного капитала понять можно так: это все, что превращается в продукт, то есть денег физически нет, но они могут появиться, если произвести и продать товары.