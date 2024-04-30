Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в майские праздники

«Кроме того, злоумышленники могут предложить открыть вклад на сезонных или праздничных условиях, а также “выгодно” инвестировать средства. Для этого попросят закрыть действующие счета или оформить потребительский кредит, а полученные средства перевести через “транзитный” и “безопасный” счет», — рассказали также в банке.