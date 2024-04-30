Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в майские праздники

«На майских праздниках возрастает вероятность появления новых схем мошенничества. Злоумышленники в своих интересах могут использовать праздник День Победы. Например, пообещать ветеранам дополнительные единовременные выплаты в честь Дня Победы или оплатить участие в акции “Бессмертный полк”, — рассказали в пресс-службе.
Для реализации схемы с легендой о праздничном пособии злоумышленники будут просить реквизиты банковской карты и СМС-коды для подтверждения операции или вынудят скачать приложение, которое позволит им получить удаленный доступ к мобильному банку жертвы и вывести с ее счета все средства.
Помимо предложения оплатить участие в шествии «Бессмертный полк», мошенники могут пообещать сохранить информацию о ветеранах в базе героев. В банке напомнили, что участие в акции бесплатное и в этом году она проходит в режиме онлайн.
«Кроме того, злоумышленники могут предложить открыть вклад на сезонных или праздничных условиях, а также “выгодно” инвестировать средства. Для этого попросят закрыть действующие счета или оформить потребительский кредит, а полученные средства перевести через “транзитный” и “безопасный” счет», — рассказали также в банке.
По словам экспертов кредитной организации, мошенники будут применять и другие легенды. Например, настаивать на переоформлении сим-карты, пугать утечками персональных данных, кражей средств или взломом сайта государственных услуг. «Главное, в любой ситуации не поддаваться эмоциям. Стоит положить трубку и перезвонить по номерам телефонов, указанным на банковской карте, или на горящую линию мобильного оператора», — заключили в банке.