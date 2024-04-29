«Цифра Брокер» назвал лучшие облигации в период высоких ставок

В пятницу, 26 апреля, регулятор в третий раз подряд сохранил ставку на уровне 16%. Для рынка это не стало неожиданностью, однако ЦБ ухудшил свой среднесрочный прогноз по инфляции и повысил ожидания по ключевой ставке. Теперь средняя ключевая ставка в 2024 и 2025 годах ожидается на уровнях 15−16% и 10−12% соответственно (против 13,5−15,5% и 8−10% в февральском прогнозе).
Это означает, что вероятность снижения ставки в этом году резко сократилась, а начала цикла смягчения денежно-кредитной политики теперь можно ожидать лишь в следующем году, отмечает аналитик «Цифра брокера» Владимир Корнев.
По его словам, участники долгового рынка уже заложили такой сценарий в ценах на бумаги. «Несмотря на укрепление рубля, которое наблюдается на текущей неделе, распродажи продолжаются, и доходности как корпоративных, так и государственных бумаг продолжают расти», — объясняет Корнев.
Индекс RGBI ускорил падение после решения Банка России по ставке. По итогам пятницы, 26 апреля, индикатор потерял 0,46%, закрывшись на отметке 113,96. На торгах 27 апреля снижение продолжилось, индекс опустился до 113,81 — минимального уровня с марта 2022 года. RGBI отражает динамику цен на корзину из ОФЗ с фиксированным купоном.
В условиях жесткой денежно-кредитной политики более привлекательными становятся флоутеры с относительно большой дюрацией (от года и более), так как высокие купоны по таким бумагам будут сохраняться еще долгое время, отмечают в «Цифра брокере». «У многих ОФЗ-ПК (гособлигации с плавающим купоном) купоны пока заметно ниже ставки ЦБ, и можно ожидать их повышения. Что же касается стратегии покупки длинных ОФЗ-ПД (гособлигации с постоянным купоном) в долгосрочные портфели в расчете на снижение ставок — она остается актуальной, но сроки ее реализации, очевидно, возрастут. В этом сегменте возможно продолжение роста доходностей», — прогнозирует Корнев из «Цифра брокера».
Облигация с переменным купонным доходом, называемая также флоутер/флоатер (от англ. float — «плыть»), имеет переменную ставку купонного процента, который изменяется в зависимости от определенного показателя. Например, плавающая ставка может быть привязана к инфляции, ключевой ставке ЦБ, ставке однодневных межбанковских кредитов RUONIA, кривой бескупонной доходности ОФЗ
Из конкретных корпоративных выпусков с плавающей ставкой аналитики «Цирфа брокер» выделяют выпуски РусГидБП12, РСетиМР1Р5. Рейтинг эмитентов — AAA, а размер купонов превышает 17%.
Среди облигаций федерального займа с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) эксперты называют выпуски ОФЗ ПК-29022 и ОФЗ ПК-29025. Как отмечает Владимир Корнев, у этих бондов уже сейчас высокие купоны, привязанные к RUONIA.
А вот с покупкой ОФЗ-ПД для долгосрочных портфелей пока можно повременить, добавляет Корнев. В «Цирфа брокере» ожидают дальнейшего снижения цен на «длинные» ОФЗ, а значит со временем можно приобрести их выгоднее.