«Цифра Брокер» назвал лучшие облигации в период высоких ставок

В условиях жесткой денежно-кредитной политики более привлекательными становятся флоутеры с относительно большой дюрацией (от года и более), так как высокие купоны по таким бумагам будут сохраняться еще долгое время, отмечают в «Цифра брокере». «У многих ОФЗ-ПК (гособлигации с плавающим купоном) купоны пока заметно ниже ставки ЦБ, и можно ожидать их повышения. Что же касается стратегии покупки длинных ОФЗ-ПД (гособлигации с постоянным купоном) в долгосрочные портфели в расчете на снижение ставок — она остается актуальной, но сроки ее реализации, очевидно, возрастут. В этом сегменте возможно продолжение роста доходностей», — прогнозирует Корнев из «Цифра брокера».