Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков

Чтобы этого избежать, следует внимательно относиться к поступающим звонкам. Учтите, что даже самый клиентоориентированный банк не будет обзванивать клиентов с предложением обновить версию его приложения. Обратите внимание и на номер, с которого поступил звонок. Всегда лучше перезвонить в банк самому, даже если мошенники пытаются удержать вас на проводе.