Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков

По его словам, аферисты пользуются сложностями с загрузкой официальных приложений и присылают ссылки, по которым пользователь закачивает вредоносное ПО. Через него злоумышленники получают полноценный доступ к устройству со всеми личными данными.
Чтобы этого избежать, следует внимательно относиться к поступающим звонкам. Учтите, что даже самый клиентоориентированный банк не будет обзванивать клиентов с предложением обновить версию его приложения. Обратите внимание и на номер, с которого поступил звонок. Всегда лучше перезвонить в банк самому, даже если мошенники пытаются удержать вас на проводе.
Не переходите по ссылкам, полученным из СМС от неизвестных отправителей, а лучше всего ищите официальные источники приложений. Есть сертифицированные российские решения, предлагающие подходящие варианты, заключил Шабалин.