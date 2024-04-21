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Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Телефонные мошенники предлагают скачать специальное приложение банка, через которое получают доступ к личным данным граждан, рассказал агентству «Прайм» аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, аферисты пользуются сложностями с загрузкой официальных приложений и присылают ссылки, по которым пользователь закачивает вредоносное ПО. Через него злоумышленники получают полноценный доступ к устройству со всеми личными данными.

Чтобы этого избежать, следует внимательно относиться к поступающим звонкам. Учтите, что даже самый клиентоориентированный банк не будет обзванивать клиентов с предложением обновить версию его приложения. Обратите внимание и на номер, с которого поступил звонок. Всегда лучше перезвонить в банк самому, даже если мошенники пытаются удержать вас на проводе.

Не переходите по ссылкам, полученным из СМС от неизвестных отправителей, а лучше всего ищите официальные источники приложений. Есть сертифицированные российские решения, предлагающие подходящие варианты, заключил Шабалин.