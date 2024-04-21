Россияне продолжают есть итальянские макароны, показало исследование

В конце мая прошлого года президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини сообщил агентству, что итальянский бизнес, несмотря на давление Запада, не собирается уходить из России, покидать такой привлекательный рынок.
Так, в отчете NielsenIQ отмечается, что за 12 месяцев (до марта 2024 года включительно) динамика офлайн-продаж сухих макаронных изделий замедлилась как в денежном, так и в натуральном выражении. «В розничных сетях она сократилась на 2,1% и 1,7% соответственно. При этом годом ранее объемы продаж макарон также снижались (-5,1%), в то время как в денежном выражении категория росла на фоне увеличения цен», — говорится в исследовании на основе измерения продаж в более чем 150 торговых сетях по всей стране.
Однако «снижение в офлайн-рознице сопровождается резким ростом онлайн-канала», куда перетекает часть продаж макаронных изделий. За аналогичные периоды их динамика росла двузначными темпами, особенно ярко — в натуральном выражении за последний год (+59,8%).
«Что касается ключевых игроков в категории, то за последний год их список не изменился. Совокупно топ-5 брендов занимают 78% продаж от всего оборота макаронных изделий (+1 процентный пункт к аналогичному периоду годом ранее)… За последний год лидеры списка, товары под СТМ (собственная торговая марка — ред.), потеряли долю продаж в пользу брендированной продукции», — добавляется в исследовании. В целом в топ-5 брендов также вошли Makfa, «Шебекинские», Barilla и Maltagliati.
Компания «СИ Групп» является одним из лидеров рынка макаронных изделий и крупнейшим дистрибьютором бакалейной продукции в России. Она была образована в октябре 2009 года как совместное предприятие Gruppo Colussi — одного из ведущих итальянских производителей макаронных изделий — и группы «ИнфоЛинк» — производителя и дистрибьютора макаронных изделий в России. В ассортимент компании входят такие бренды, как Maltagliati, «Шебекинские», Pasta Zara и другие. В прошлом году ее чистая прибыль составила 3,377 миллиарда рублей против 186,153 миллиона в 2022 году.
Barilla — один из крупнейших в мире производителей макаронных изделий, основанный в Италии. Российская дочерняя компания ООО «Барилла Рус» действует с 2001 года и имеет фабрики в Московской области и Уфе. Весной 2022 года компания решила «приостановить все новые инвестиции и рекламную деятельность и не получать прибыль от присутствия в России до дальнейшего уведомления». В 2023 году чистая прибыль «дочки» составила 1,327 миллиарда рублей против 1,131 миллиарда годом ранее.