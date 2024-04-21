Россияне продолжают есть итальянские макароны, показало исследование

Так, в отчете NielsenIQ отмечается, что за 12 месяцев (до марта 2024 года включительно) динамика офлайн-продаж сухих макаронных изделий замедлилась как в денежном, так и в натуральном выражении. «В розничных сетях она сократилась на 2,1% и 1,7% соответственно. При этом годом ранее объемы продаж макарон также снижались (-5,1%), в то время как в денежном выражении категория росла на фоне увеличения цен», — говорится в исследовании на основе измерения продаж в более чем 150 торговых сетях по всей стране.