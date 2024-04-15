Алюминий и никель подорожали на 9% из-за новых санкций против России

К 8:30 мск цены на алюминий составили $2494 за тонну, никель — $17,17 тыс. за тонну, медь — $9457,5 за тонну.
12 апреля США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского производства, а также ввели запрет для американских компаний на услуги по приобретению этих металлов, экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Мера не распространяется на металлы, произведенные до 13 апреля 2024 года. Из-за санкций LME и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России.
В LME предупредили, что санкции могут привести к неопределенности на рынке, поскольку участники, не зарегистрированные в Британии, смогут продолжить операции с ней.
Аналитик компании Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Цзя Чжэн объясняет рост цен опасениями, что санкции сократят потоки из России на западные рынки. Bloomberg отмечал, что новые санкции не помешают России продавать металл, но повлияют на цены на LME.
Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить. Посол в США Анатолий Антонов назвал новые меры против российского металла политизированным шагом и «пальбой без разбора».