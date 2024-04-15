Алюминий и никель подорожали на 9% из-за новых санкций против России

12 апреля США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского производства, а также ввели запрет для американских компаний на услуги по приобретению этих металлов, экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Мера не распространяется на металлы, произведенные до 13 апреля 2024 года. Из-за санкций LME и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России.