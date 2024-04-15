Акции Tesla упали на фоне новостей о масштабных сокращениях сотрудников

В последнее время новостной фон для компании довольно негативный. Так, ранее Tesla предупредила инвесторов о том, что темпы роста объемов продаж в этом году могут быть значительно ниже, чем в прошлом году. Также компания столкнулась с логистистическими проблемами, включая перебой в поставках компонентов из-за атак йеменских хуситов на суда в Красном море, в то время как производство на заводе в Германии было на какое-то время остановлено в связи с пожаром на высоковольтной линии.