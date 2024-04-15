Акции Tesla упали на фоне новостей о масштабных сокращениях сотрудников

На торгах в понедельник, 15 апреля, котировки Tesla по состоянию на 18:06 мск снизились на 3,89%, до $164,4, свидетельствуют данные NASDAQ.
Акции Tesla дешевеют на фоне новостей о планах автопроизводителя сократить часть сотрудников для оптимизации затрат. Основатель и генеральный директор компании Илон Маск заявил, что после тщательного анализа внутренних процессов было принято решение сократить штат работников более чем на 10%. По состоянию на декабрь 2023 года у Tesla насчитывалось чуть менее 140,5 тыс. сотрудников, отмечает CNBC.
«Сейчас, когда мы готовим компанию к следующему этапу роста, крайне важно рассмотреть каждый аспект деятельности компании с точки зрения сокращения расходов и повышения производительности», — указал Маск.
Всего с начала 2024 года акции автопроизводителя потеряли 31% стоимости, если сравнивать с локальным максимумом, установленным 2 января 2024 года. Среди причин снижения CNBC выделяет спад спроса на электромобили, а также усиливающуюся конкуренцию со стороны китайских автопроизводителей, которые пользуются субсидиями властей Китая. Один из таких конкурентов — производитель электрокаров BYD — в прошлом году отобрал у Tesla звание крупнейшего в мире продавца электромобилей. Ранее Илон Маск признал, что именно Китай может стать для компании самым серьезным соперником.
В последнее время новостной фон для компании довольно негативный. Так, ранее Tesla предупредила инвесторов о том, что темпы роста объемов продаж в этом году могут быть значительно ниже, чем в прошлом году. Также компания столкнулась с логистистическими проблемами, включая перебой в поставках компонентов из-за атак йеменских хуситов на суда в Красном море, в то время как производство на заводе в Германии было на какое-то время остановлено в связи с пожаром на высоковольтной линии.
Некоторые аналитики скептически настроены по отношению к Tesla. В инвесткомпании Oakglen Wealth считают, что акции стоят слишком дорого в условиях возросшего уровня конкуренции и снижения интереса к электромобилям из-за их стоимости. В Shard Capital советуют воздержаться от покупки акций.