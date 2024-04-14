В Госдуме рассказали, как правильно платить налоги самозанятым и ИП

«Самозанятые могут получать максимально до 2,4 миллиона рублей в год. Индивидуальные предприниматели могут стать самозанятыми, если в их подчинении нет работников и они перейдут через приложение “Мой налог” на систему уплаты налогов для самозанятых — налогов на профессиональный доход. Размер таких налогов составит 4 процента от доходов, полученных от физлиц, и 6 процентов от доходов, полученных от организаций и ИП… Но здесь важно помнить, что совмещать уплату налогов по упрощенке и для самозанятых нельзя», — рассказал Говырин.