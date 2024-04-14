Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники в 2023 году

Основным импортером клубники в прошлом году были США, закупившие за рубежом 267 тысяч тонн, что составляет 30% от глобального импорта. Германия ввезла 114 тысяч тонн ягоды (13%), а Канада — 108 тысяч тонн (12%). В пятерку также вошли Британия с покупками в 56 тысяч тонн и Франция с 54 тысячами тонн.