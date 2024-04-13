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Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Источник: Агентство «Москва»

На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.

Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.

Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям, поступающим в соцсетях. Чаще всего они принесут лишь проблемы и убытки.