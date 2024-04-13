Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям

На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.