Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям

На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям, поступающим в соцсетях. Чаще всего они принесут лишь проблемы и убытки.