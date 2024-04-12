СМИ: китайские импортеры отменили поставки кукурузы с Украины

Как отмечается, отмены произошли после того, как китайские таможенники попросили торговцев ограничить поставки зарубежной кукурузы в бондовые зоны, чтобы уменьшить переизбыток предложения на внутреннем рынке и поддержать цены для фермеров перед посевным сезоном. Согласно агентству, торговцы могут привозить кукурузу в бондовые зоны и смешивать ее с другими ингредиентами для получения корма для животных, а затем импортировать ее по более низкой налоговой ставке.