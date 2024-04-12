Россия в прошлом году резко нарастила закупки клубники из трех стран

Также поставки клубники шли из Марокко, Узбекистана, Литвы, Южной Кореи и Бельгии — совокупно 61 тонна. А вот импорта из Польши, которая в 2022 году была четвертым крупнейшим поставщиком этой ягоды с объемом экспорта в 2 тысячи тонн, не было вовсе. В то же время против Польши с 2015 года действует российское продовольственное эмбарго, и, согласно ее статистике, в 2016—2019 годах поставок действительно не было. Однако с 2020 по 2022 годы поставки возобновились, вероятно, они могли идти «под флагом» другой страны.