Россия в прошлом году резко нарастила закупки клубники из трех стран

Россия в прошлом году нарастила импорт клубники на 0,6% — до 50,5 тысячи тонн, при этом тройка крупнейших поставщиков в прошлом году осталась неизменной — это Турция, Азербайджан и Сербия.
Турецкие поставки сократились на 12% — до 22,7 тысячи тонн, что составляло 45% от всего российского импорта против 51% годом ранее. Это стало минимальным объемом с 2020 года, когда поставки составили лишь 14,6 тысячи тонн. Уменьшился импорт и из Сербии — на 37%, до 3,2 тысячи тонн (6,2%).
А вот Азербайджан, наоборот, увеличил экспорт в Россию в 1,9 раза — до 18,2 тысячи тонн, а его доля выросла до 36% с 19,5% годом ранее. Значительно нарастил поставки и Китай — до 1,8 тысячи тонн с 1,1 тысячи годом ранее, в результате чего он впервые за много лет вошел в пятерку крупнейших поставщиков клубники в Россию.
Пятое место за собой сохраняет Армения, хотя ее экспорт уменьшился на 11% — до 1,7 тысячи тонн. В десятку также входят Египет (1,6 тысячи тонн), Молдавия (653 тонны) и Киргизия (308 тонн). Казахстан в прошлом году неожиданно нарастил экспорт в Россию в 88 раз — до 277 тонн, заняв девятое место. Грузия замыкает десятку с 22 тоннами.
Также поставки клубники шли из Марокко, Узбекистана, Литвы, Южной Кореи и Бельгии — совокупно 61 тонна. А вот импорта из Польши, которая в 2022 году была четвертым крупнейшим поставщиком этой ягоды с объемом экспорта в 2 тысячи тонн, не было вовсе. В то же время против Польши с 2015 года действует российское продовольственное эмбарго, и, согласно ее статистике, в 2016—2019 годах поставок действительно не было. Однако с 2020 по 2022 годы поставки возобновились, вероятно, они могли идти «под флагом» другой страны.
Согласно оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, производство клубники в России в последние годы растет примерно на 20 тысяч тонн в год — в 2022 году оно достигло 255 тысяч тонн.